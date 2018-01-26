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    Украинец без документов пытался тайком проникнуть в Крым

    (обновлено: )19320
    Задержанный пытался проникнуть на полуостров, минуя и украинские, и российские контрольно-пропускные пункты. Его задержали работники погрануправления ФСБ России.
    Контрольно-пропускной пункт. Архивное фото
    RIA News Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Российские пограничники задержали 37-летнего жителя Донецкой области Украины, пытавшегося проникнуть на территорию Крыма без документов, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.

    "Минуя установленные украинские и российские пункты пропуска через государственную границу, украинец зашел на территорию Российской Федерации, где был задержан пограничным нарядом пограничной заставы г. Армянска. При себе житель г. Дружковка не имел никаких документов, удостоверяющих личность", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

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    По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение госграницы РФ. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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