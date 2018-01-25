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    В мире

    В Париже магазин снял с продажи глобусы с Украиной без Крыма

    (обновлено: )11802
    Как сообщили в посольстве Украины, в одном из книжных магазинов Парижа сотрудник заметил глобус, на котором был некорректно обозначен Крым, как будто он не принадлежит Украине.
    Во Франции продают глобусы с Крымом в составе РФ
    Ирена Карпа в Facebook

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Париже магазин снял с продажи глобусы, на которых был "некорректно" обозначен Крым, сообщает Посольство Украины в Французской Республике на своей странице в Facebook.

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    "В одном из книжных магазинов Парижа наш сотрудник заметил глобус, на котором был некорректно обозначен Крым, как будто он не принадлежит Украине. Посольство безотлагательно отреагировало, обратившись в магазин с требованием принять все возможные меры для недопущения распространения недостоверной информации. В ответ руководство магазина сообщило, что указанные глобусы будут немедленно изъяты из продажи", — говорится в сообщении.

    Ранее секретарь украинского посольства во Франции Ирэна Карпа сообщила, что в одном из французских магазинов в продаже оказались глобусы, на которых Крым обозначен как часть России, а не Украины.

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