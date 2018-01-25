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    Россия

    Путин усомнился в драматизме ситуации вокруг Крыма

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (251)

    (обновлено: )478101
    По словам президента России Владимира Путина, после решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем в Крыму развитие "только будет набирать темпы".
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин считает, что ситуация вокруг Крыма вскоре стабилизируется и социально-экономическое развитие региона будет идти ускоренными темпами.

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    Министерство транспорта РФ | Перейти в фотобанк
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    "На сегодня не думаю, что ситуация вокруг Крыма является драматичной, напротив, уверен, что все будет постепенно стабилизироваться", — заявил глава государства в ходе телемоста с ведущими вузами страны.

    По его мнению, после решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем это развитие "только будет набирать темпы".

    "Причем и в социальной сфере, и в сфере науки и образования, и в сфере развития производства по различным направлениям", — заверил Путин.

    Крым был присоединен к РФ в марте 2014 года референдума. Украина не признала присоединения полуострова и объявила о его аннексии, после чего ввела против России ряд санкций. Международные партнеры Украины также ввели в отношении России санкционные меры.

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