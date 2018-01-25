Путин усомнился в драматизме ситуации вокруг Крыма

КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин считает, что ситуация вокруг Крыма вскоре стабилизируется и социально-экономическое развитие региона будет идти ускоренными темпами.

"На сегодня не думаю, что ситуация вокруг Крыма является драматичной, напротив, уверен, что все будет постепенно стабилизироваться", — заявил глава государства в ходе телемоста с ведущими вузами страны.

По его мнению, после решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем это развитие "только будет набирать темпы".

"Причем и в социальной сфере, и в сфере науки и образования, и в сфере развития производства по различным направлениям", — заверил Путин.

Крым был присоединен к РФ в марте 2014 года референдума. Украина не признала присоединения полуострова и объявила о его аннексии, после чего ввела против России ряд санкций. Международные партнеры Украины также ввели в отношении России санкционные меры.