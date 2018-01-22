Киев не ведет с Москвой диалог о статусе Крыма - Климкин

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин в понедельник заявил, что Киев и Москва не ведут диалог относительно статуса Крыма.

"Есть ключевая конвенция 1907 года Гаагская конвенция 53 статья, где написано, что оружие должно возвращаться после установления мира… У нас нет никакого диалога ни по каким вопросам, которые касаются статуса Крыма, и мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу либо политическую, либо юридическую позицию", — сказал Климкин на пресс-конференции в понедельник.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.

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Командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.