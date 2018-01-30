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    Порошенко и председатель ОБСЕ обсудили Крым и Донбасс

    (обновлено: )14105
    Порошенко поздравил Италию с началом председательства в ОБСЕ и поблагодарил за включение вопроса урегулирования ситуации на Донбассе в приоритеты их работы.
    Петр Порошенко провел встречу с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии, Действующим председателем ОБСЕ Анджелино Альфано
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. 

    Павел Рудяков
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Президент Украины Петр Порошенко встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики, действующим председателем ОБСЕ Анджелино Альфано, сообщает пресс-служба главы государства.

    В ходе встречи они обсудил ухудшение ситуации с правами человека на территории Крыма.

    "Глава Украинского государства поздравил Италию с началом председательства в ОБСЕ и поблагодарил за включение вопроса урегулирования ситуации на Донбассе в приоритеты их работы. Было отдельно привлечено внимание на дальнейшее ухудшение ситуации с правами человека на территории оккупированного Крыма", — говорится в сообщении.

    В пресс-службе также отметили, что Порошенко проинформировал итальянского собеседника о ситуации на Донбассе и приветствовал решение Анджелино Альфано посетить этот регион 31 января.

    Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что гуманитарная ситуация в Донбассе не улучшается в связи с отсутствием прогресса по урегулированию конфликта.

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