Порошенко и председатель ОБСЕ обсудили Крым и Донбасс

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина.

Президент Украины Петр Порошенко встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики, действующим председателем ОБСЕ Анджелино Альфано, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи они обсудил ухудшение ситуации с правами человека на территории Крыма.

"Глава Украинского государства поздравил Италию с началом председательства в ОБСЕ и поблагодарил за включение вопроса урегулирования ситуации на Донбассе в приоритеты их работы. Было отдельно привлечено внимание на дальнейшее ухудшение ситуации с правами человека на территории оккупированного Крыма", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Порошенко проинформировал итальянского собеседника о ситуации на Донбассе и приветствовал решение Анджелино Альфано посетить этот регион 31 января.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что гуманитарная ситуация в Донбассе не улучшается в связи с отсутствием прогресса по урегулированию конфликта.