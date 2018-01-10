Дивизион С-400 под Севастополем будет реагировать на "угрозы из Украины"

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Новый, второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском, сообщил РИА Новости в источник в силовых структурах полуострова.

Минобороны РФ сообщило в декабре прошлого года, что новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" заступит 12 января 2018 года на боевое дежурство в Крыму, в Севастополе. Весной 2017 года первый дивизион С-400 был развернут в районе Феодосии.

Читайте также — Еще одна: в Крыму началось строительство стены возле Украины

"Задача второго дивизиона комплекса С-400 — вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что "Украина усиливает агрессивную риторику в отношении Крыма и проводит испытания крылатых ракет".

"Эти испытания украинских ракет представляют опасность для полуострова, так как траектория их полета практически непредсказуема. Во избежание "случайностей", в Крыму формируется эшелонированная система противовоздушной обороны, и задачи дивизиона С-400 под Севастополем состоят в том, чтобы подобные угрозы ликвидировать на дальних дистанциях", — отметил собеседник агентства.

Читайте также: Госдеп жестко раскритиковал РФ, Украину, ситуацию в Крыму и Донбассе

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.