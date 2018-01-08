Суд арестовал экс-главу Минздрава Крыма Михальчевского

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Херсонский городской суд арестовал бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, сообщили в понедельник в Службе безопасности Украины.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру охраны здоровья оккупационной власти в Крыму", — говорится в пресс-релизе.

Бывший чиновник ранее был задержан в Киеве. Ему инкриминируют государственную измену и "посягательство на территориальную целостность Украины".

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ провели обыск в его киевской квартире. Были изъяты паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение", подписанное председателем Совета министров Крыма Сергеем Аксеновым и другие документы.