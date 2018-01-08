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    Политика

    Суд арестовал экс-главу Минздрава Крыма Михальчевского

    (обновлено: )12610
    Отмечается, что Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру охраны здоровья Крыма.
    Изъятые СБУ документы Петра Михальчевского
    СБУ

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Херсонский городской суд арестовал бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, сообщили в понедельник в Службе безопасности Украины.

    Появились кадры готового участка Крымского моста. Видео
    Крыминформ/Youtube
    Появились кадры готового участка Крымского моста

    "Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру охраны здоровья оккупационной власти в Крыму", — говорится в пресс-релизе.

    Бывший чиновник ранее был задержан в Киеве. Ему инкриминируют государственную измену и "посягательство на территориальную целостность Украины".

    Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ провели обыск в его киевской квартире. Были изъяты паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение", подписанное председателем Совета министров Крыма Сергеем Аксеновым и другие документы.

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