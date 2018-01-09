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    Общество

    В Крыму предупредили об отключении света

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (248)

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    По информации пресс-службы ГУП "Крымэнерго", работы по реконструкции высоковольтной линии 330 кВ "Джанкой – Симферопольская" и по строительству заходов на строящуюся Симферопольскую электростанцию ПГУ-ТЭС намечены с полуночи 10 января по 26 января.
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    varlamov.ru

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. ГУП "Крымэнерго" предупредило потребителей электроэнергии о возможных ограничениях в четырех городах и семи районах полуострова из-за работ по присоединению строящейся в Симферополе электростанции к крымской энергосистеме.

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    Работы по реконструкции высоковольтной линии 330 кВ "Джанкой – Симферопольская" и по строительству заходов на строящуюся Симферопольскую электростанцию ПГУ-ТЭС намечены с полуночи 10 января по 26 января, сообщила пресс-служба энегопоставляющей организации.

    "При возникновении технологических нарушений на смежных участках сети возможно срабатывание противоаварийной автоматики и ввод графиков временного ограничения населения (в соответствующих температуре окружающей среды объемах) в следующих городах и районах республики Крым: Симферополь, Джанкой, Евпатория, Саки, а также Джанкойский, Красногвардейский, Первомайский, Раздольненский, Сакский, Симферопольский, Черноморский районы", — сообщили в "Крымэнерго".

    "Дочка" "Ростеха" — "Технопромэкспорт" (ТПЭ) — строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 мегаватт. Запуск ТЭС в Симферополе и Севастополе решением правительства РФ перенесен на середину 2018 года: первая очередь должна быть введена 19 мая 2018 года, вторая — 18 июня 2018 года.

    Ранее сообщалось, что более 108 тысяч человек остались без электричества в Крыму и Севастополе в результате ввода графика временного отключения электропотребления.

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