Прокуратура сообщила о дальнейшей судьбе экс-министра здравоохранения Крыма

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Прокуратура АР Крым готовит сообщение о подозрении в государственной измене так называемому "экс-министру здравоохранения Крыма" Петру Михальчевскому, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения для Михальчевского в виде содержания под стражей.

"В месте пребывания в Киеве бывшего так называемого "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского сотрудниками Службы безопасности Украины проводился обыск", – пояснила Тихончик, отметив, что распространенная СМИ информация о его задержании не соответствует действительности.

Во время обыска, по словам пресс-секретаря прокуратуры, были изъяты паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Сергея Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями Крыма.

СБУ Изъятые СБУ документы Петра Михальчевского

"Принимаются все меры для привлечения его к уголовной ответственности по ст. 111 УК Украины ("Государственная измена" – Ред.)", – сообщила Тихончик, добавив, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что бывший чиновник администрации Крыма был задержан в Киеве утром 5 января. Телеканал "Прямой" со ссылкой на СБУ сообщил, что это Петр Михальчевский, возглавлявший непродолжительное время в 2014 году крымский Минздрав.