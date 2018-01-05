наверх
05.01.201817:39
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Прокуратура сообщила о дальнейшей судьбе экс-министра здравоохранения Крыма

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (246)

    (обновлено: )47224
    По словам пресс-секретаря прокуратуры АР Крым Татьяны Тихончик, сейчас принимаются все меры для привлечения Петра Михальчевского к уголовной ответственности по ст. 111 УК Украины.
    Изъятые СБУ документы Петра Михальчевского
    СБУ

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Прокуратура АР Крым готовит сообщение о подозрении в государственной измене так называемому "экс-министру здравоохранения Крыма" Петру Михальчевскому, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

    Минтранс РФ опубликовал фото готового участка Крымского моста
    Министерство транспорта РФ | Перейти в фотобанк
    Обнародованы первые фото готового участка Крымского моста

    Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения для Михальчевского в виде содержания под стражей.

    "В месте пребывания в Киеве бывшего так называемого "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского сотрудниками Службы безопасности Украины проводился обыск", – пояснила Тихончик, отметив, что распространенная СМИ информация о его задержании не соответствует действительности.

    Во время обыска, по словам пресс-секретаря прокуратуры, были изъяты паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Сергея Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями Крыма.

    СБУ
    Изъятые СБУ документы Петра Михальчевского

    "Принимаются все меры для привлечения его к уголовной ответственности по ст. 111 УК Украины ("Государственная измена" – Ред.)", – сообщила Тихончик, добавив, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

    Ранее сообщалось, что бывший чиновник администрации Крыма был задержан в Киеве утром 5 января. Телеканал "Прямой" со ссылкой на СБУ сообщил, что это Петр Михальчевский, возглавлявший непродолжительное время в 2014 году крымский Минздрав.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Евгений Лосовский
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Юрист, эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин.
    Украина 2018: новые испытания
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?