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    Петр Михальчевский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Изъятые СБУ документы Петра Михальчевского
    Экс-министру здравоохранения Крыма сообщили о подозрении в госизмене
    19:36 05.01.2018
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    Пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяны Тихончик сообщила, что Петру Михальчевскому вручили сообщение о подозрении в государственной измене. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
    Изъятые СБУ документы Петра Михальчевского
    Прокуратура сообщила о дальнейшей судьбе экс-министра здравоохранения Крыма
    15:52 05.01.2018
    643Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам пресс-секретаря прокуратуры АР Крым Татьяны Тихончик, сейчас принимаются все меры для привлечения Петра Михальчевского к уголовной ответственности по ст. 111 УК Украины.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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