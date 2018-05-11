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    Политика

    В Донбассе уменьшат количество блокпостов - МВД

    (обновлено: )17201
    Представитель Национальной полиции заявил, что стационарные блокпосты в Донбассе будут сокращаться, взамен силовики дополнительно создадут более сотни патрулей.
    Украинские военнослужащие проверяют документы на КПП возле Славянска
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины планирует уменьшить количество стационарных блокпостов в Донбассе, а оставшиеся — переоборудовать, сообщила в пятницу пресс-служба МВД со ссылкой на замглавы Нацполиции Константина Бушуева.

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    "Количество стационарных блокпостов на востоке страны будет уменьшено. Вместе с тем создаются 106 дополнительных патрулей. Это позволит увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах", — говорится в сообщении.

    Бушуев также сообщил, что все оставшиеся блокпосты переоборудуют, а личный состав, который несет там службу, пройдет специальную подготовку.

    По его словам, уже в следующем месяце планируется переоборудовать два блокпоста на территории Донецкой области — в Покровском и Славянском районе.

    Напомним, 5 мая был дважды обстрелян противотанковыми снарядами контрольно-пропускной пункт "Гнутово" в Донецкой области. Военнослужащие Донецкого пограничного отряда были вынуждены прекратить пропускные операции, работа КПП возобновилась спустя сутки.

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