В Донбассе уменьшат количество блокпостов - МВД

REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины планирует уменьшить количество стационарных блокпостов в Донбассе, а оставшиеся — переоборудовать, сообщила в пятницу пресс-служба МВД со ссылкой на замглавы Нацполиции Константина Бушуева.

"Количество стационарных блокпостов на востоке страны будет уменьшено. Вместе с тем создаются 106 дополнительных патрулей. Это позволит увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах", — говорится в сообщении.

Бушуев также сообщил, что все оставшиеся блокпосты переоборудуют, а личный состав, который несет там службу, пройдет специальную подготовку.

По его словам, уже в следующем месяце планируется переоборудовать два блокпоста на территории Донецкой области — в Покровском и Славянском районе.

Напомним, 5 мая был дважды обстрелян противотанковыми снарядами контрольно-пропускной пункт "Гнутово" в Донецкой области. Военнослужащие Донецкого пограничного отряда были вынуждены прекратить пропускные операции, работа КПП возобновилась спустя сутки.