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    Украина потеряет около 27 млн евро из-за закрытия ЕС проекта по КПП

    (обновлено: )14220
    В Еврокомиссии рассказали, что шесть проектов сейчас находятся в процессе закрытия, выделенные на них и не израсходованные деньги должны быть возвращены на счета Еврокомиссии.
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Украина потеряет около 27 миллионов евро ​​из-за прекращения Европейским союзом (ЕС) финансирования модернизации контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, сообщает в четверг интернет-издание "Европейская правда", ссылаясь на официальном разъяснении Еврокомиссии (ЕК).

    Контрольно-пропускной пункт на границе
    facebook.com/mvs.gov.ua
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    Проект по модернизации и постройке шести украинских КПП на восточной границе ЕС был создан в 2014 году. Он направлен на интеграцию украинской экономики со странами-соседями из ЕС. По словам официального представителя главы дипломатии ЕС Майи Косьянчич, прекращается осуществление проектов, на выполнение которых ЕС должен был перечислить Киеву 29,2 миллиона евро.

    "Речь идет о шести проектах с европейским финансированием на общую сумму 29,2 миллиона евро, основным бенефициаром которых была Государственная фискальная службы Украины… Мы пришли к выводу, что проекты не могли быть завершены в срок. Эти шесть проектов сейчас находятся в процессе закрытия, выделенные на них и не израсходованные деньги должны быть возвращены (на счета Еврокомиссии — ред.)", — цитирует Косьянчич издание.

    "Европейская правда" со ссылкой на свои источники отмечает, что за время реализации этих проектов Украина получила от ЕС треть грантовых средств, выделенных на проект — около 10 миллионов евро, из которых, по предварительным данным, Киев потратил около 2 миллионов евро.

    "Таким образом, суммарная стоимость фондов, которые были предложены Украине, но не использованы, составляет около 27 млн ​​евро", — пишет издание.

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