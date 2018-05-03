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    Политика

    После успешных испытаний "Ольхи" Порошенко наградил Турчинова и разработчиков

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    В Указе президента Украины отмечается, что Турчинов награжден "за выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины, создание современных образцов ракетного вооружения".
    Президент Петр Порошенко отметил государственными наградами 274 военнослужащих по случаю Дня Вооруженных сил.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении государственных наград, среди награжденных — секретарь СНБО Александр Турчинов.

    Попадение ракеты Ольха в цель
    Видео КБ "Луч"
    Опубликовано видео попадания ракеты "Ольха" в цель

    По решению Порошенко, Турчинов награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

    "За выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины, создание современных образцов ракетного вооружения постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Турчинова Александра Валентиновича", — говорится в Указе президента Украины.

    Кроме Турчинова, награду получил генеральный директор Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелов. Он удостоен ордена "За заслуги" І степени. Такой же орден II степени вручат генеральному директору Павлоградского химического завода Леониду Шиману.

    Напомним, что КБ "Луч" является разработчиком ракетной системы "Ольха", которая недавно прошла успешные испытания в присутствии Петра Порошенко. Проект курировал секретарь СНБО Турчинов, который ранее испытывал "Ольху" и отчитывался об успехе проекта.

    Порошенко уже объявил, что до конца 2018 года "Ольха" поступит в серийное производство.

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