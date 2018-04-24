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    Политика

    Турчинов объяснил "феномен российского народа"

    (обновлено: )574113
    По словам Турчинова, он решился опубликовать эссе, размышляя об истоках "величия и вселенского мессианства российского народа". В подтверждение своих слов он приводит цитату из повести Льва Толстого "Хаджи Мурат".
    Александр Турчинов
    УНИАН

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на своей странице в Facebbok опубликовал эссе-размышление об истоках "величия и вселенского мессианства российского народа".

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    Напомним, в феврале Турчинов заявил, что Украина не может объявить войну России, потому что у РФ есть ядерное оружие. "У нас нет военных средств, чтоб противостоять такому ядерному государству, как Россия, в случае применения им всего арсенала оружия", — сказал тогда секретарь СНБО во время суда по делу Виктора Януковича.

    Теперь в своем посте в социальной сети Турчинов размышляет о "феномене российского народа".

    "Эта страшная смесь ордынской жестокости, таежного хамства и многовековой рабской озлобленности и создали феномен российского народа. Он опасен и разрушителен, склонен к агрессии (бессмысленной и беспощадной). Тоталитарная форма государственности для него является необходимой системой сдерживания и укрощения. Война стала для русских формой самореализации, когда не сдерживают, когда можно проявить свое нутро. Оккупация Кавказа, Западной Украины, Восточной Европы, Крыма, Донбасса… Все эти события похожи как по форме, так и по содержанию",- считает Турчинов, давая совет "чтобы победить врага — нужно знать его сущность. И в этом русские классики оказывают нам неоценимую услугу".

    Принтскрин со страницы Александра Турчинова в Facebook

    В подтверждение своих слов он приводит цитату из повести Льва Толстого "Хаджи Мурат".

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    Ранее Турчинов заявлял, что американские военные и их союзники при нанесении авиаударов по сирийским объектам, "продемонстрировали свою профессиональную и адекватную реакцию на использование химического оружия режимом Асада".

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