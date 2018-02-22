наверх
22.02.201820:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Политика

    Турчинов раскрыл подробности закона по Донбассу послу Великобритании

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (425)

    (обновлено: )16203
    Посол Великобритании в Украине отметила, что Великобритания и в дальнейшем готова "поддерживать Украину в ее стремлении защитить свою свободу и независимость и стать процветающей демократической европейской страной".
    Секретарь СНБО Александр Турчинов и посол Великобритании в Украине Джудит Гоф
    turchynov.com

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов обсудил с послом Великобритании в Украине Джудит Гоф имплементацию закона о реинтеграции Донбасса и сотрудничество двух стран в вопросах кибербезопасности, сообщила в четверг пресс-служба СНБО.

    Евгения Бильченко
    Facebook Евгения Бильченко
    Соцсети: "поэт Майдана" раскаялась - Донбасс и Одесса, простите…

    Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а не подконтрольные Киеву территории — "оккупированными". В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.

    "Собеседники обсудили вопросы имплементации подписанного президентом Украины на заседании военного кабинета закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине отметила, что Великобритания и в дальнейшем готова "поддерживать Украину в ее стремлении защитить свою свободу и независимость и стать процветающей демократической европейской страной", — говорится в сообщении.

    По информации СНБО, стороны обсудили сотрудничество между странами в вопросах кибербезопасности. Стороны также обсудили реформирование сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Майдан накануне юбилея революции
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Секретарь СНБО Александр Турчинов и посол Великобритании в Украине Джудит Гоф
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    Суд отпустил Труханова, радикалы против