Турчинов раскрыл подробности закона по Донбассу послу Великобритании

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов обсудил с послом Великобритании в Украине Джудит Гоф имплементацию закона о реинтеграции Донбасса и сотрудничество двух стран в вопросах кибербезопасности, сообщила в четверг пресс-служба СНБО.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а не подконтрольные Киеву территории — "оккупированными". В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.

"Собеседники обсудили вопросы имплементации подписанного президентом Украины на заседании военного кабинета закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине отметила, что Великобритания и в дальнейшем готова "поддерживать Украину в ее стремлении защитить свою свободу и независимость и стать процветающей демократической европейской страной", — говорится в сообщении.

По информации СНБО, стороны обсудили сотрудничество между странами в вопросах кибербезопасности. Стороны также обсудили реформирование сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО.