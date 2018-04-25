наверх
25.04.201818:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.18+ 0.05
  • EUR31.97- 0.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Ракетным комплексом "Ольха" заинтересовались 7 стран - Турчинов

    (обновлено: )8102
    По словам Александра Турчинова, несмотря на иностранных партнеров в "Ольхе", приоритет - обеспечение ракетными комплексами ВСУ.
    Испытания ракетного комплекса Ольха
    rnbo.gov.ua

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. На юге Херсонской области завершились государственные испытания ракетного комплекса "Ольха".

    Петр Порошенко показал испытания ракеты Ольха
    Facebook Петра Порошенко
    Порошенко испытал и запустил в производство ракету "Ольха"

    Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

    По словам Турчинова, все этапы государственных испытаний прошли успешно.

    "На каждом этапе проверялись на соответствие различные параметры тактико-технических характеристик ракет, в частности, точность попадания в определенные цели на максимальной и минимальной дальностях, мощность и эффективность уничтожения цели боевой частью ракеты, одновременное впечатление целей, разведенных на большое расстояние и т.д.", — сказал Турчинов.

    Турчинов отметил, что ракетный комплекс будет взят на вооружение, и уже в этом году начнется его серийное производство.

    На испытаниях присутствовал президент Украины Петр Порошенко, военные руководители, эксперты и военные атташе из 7 стран, которые выразили заинтересованность в проведении переговоров о приобретении новой мощной украинского оружия.

    "Несмотря на большую заинтересованность наших иностранных партнеров — приоритетом для нас является обеспечение ракетными комплексами наших Вооруженных Сил", — сказал Турчинов. 

    Ранее сообщалось, что испытания ракеты "Ольха" начались в начале апреля в Одесской области.

    Смотрите также: Украинские танки прибыли в Германию

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Священник православной церкви. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Киевского судью поймали на взятке
    Криминальные войны в Украине
    Пресс-конференция Н. Пашиняна в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата