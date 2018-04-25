Ракетным комплексом "Ольха" заинтересовались 7 стран - Турчинов

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. На юге Херсонской области завершились государственные испытания ракетного комплекса "Ольха".

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По словам Турчинова, все этапы государственных испытаний прошли успешно.

"На каждом этапе проверялись на соответствие различные параметры тактико-технических характеристик ракет, в частности, точность попадания в определенные цели на максимальной и минимальной дальностях, мощность и эффективность уничтожения цели боевой частью ракеты, одновременное впечатление целей, разведенных на большое расстояние и т.д.", — сказал Турчинов.

Турчинов отметил, что ракетный комплекс будет взят на вооружение, и уже в этом году начнется его серийное производство.

На испытаниях присутствовал президент Украины Петр Порошенко, военные руководители, эксперты и военные атташе из 7 стран, которые выразили заинтересованность в проведении переговоров о приобретении новой мощной украинского оружия.

"Несмотря на большую заинтересованность наших иностранных партнеров — приоритетом для нас является обеспечение ракетными комплексами наших Вооруженных Сил", — сказал Турчинов.

Ранее сообщалось, что испытания ракеты "Ольха" начались в начале апреля в Одесской области.

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