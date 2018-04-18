наверх
18.04.201817:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.08- 0.01
  • EUR32.23- 0.04
Рубрики
Ещё
    Видео

    Опубликовано видео попадания ракеты "Ольха" в цель

    (обновлено: )22102
    Конструкторское бюро "Луч" обнародовало видеозапись успешных испытаний украинской ракеты "Ольха". На кадрах виден взлет ракеты и попадание точно в цель.
    Видео КБ "Луч"

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Конструкторское бюро Луч впервые показало кадры попадания в цель ракеты украинского комплекса "Ольха", ролик выложен на странице КБ в Facebook.

    На видео запечатлены кадры подлета ракеты к земной поверхности под прямым углом, его попадания и последующего взрыва можно увидеть, начиная с 31-й секунды записи.

    Напомним, ранее в Одесской области прошли государственные испытания ракетного комплекса "Ольха", в котором используется боеприпас с корректируемой траекторией полета.

    В феврале секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что производство боеприпасов для "Ольхи" запустят в серийное производство после госиспытаний.

    Смотрите также: Российский ракетный крейсер показал свой потенциал у побережья Скандинавии

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны