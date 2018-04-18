Опубликовано видео попадания ракеты "Ольха" в цель

Видео КБ "Луч"

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Конструкторское бюро Луч впервые показало кадры попадания в цель ракеты украинского комплекса "Ольха", ролик выложен на странице КБ в Facebook.

На видео запечатлены кадры подлета ракеты к земной поверхности под прямым углом, его попадания и последующего взрыва можно увидеть, начиная с 31-й секунды записи.

Напомним, ранее в Одесской области прошли государственные испытания ракетного комплекса "Ольха", в котором используется боеприпас с корректируемой траекторией полета.

В феврале секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что производство боеприпасов для "Ольхи" запустят в серийное производство после госиспытаний.

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