Ракетный удар по военной базе в Хомсе нанес Израиль - ВС Сирии

Sputnik/ Mikhail Voskresensky

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости Украина. Сирийские вооруженные силы заявили, что ракеты, нацеленные на военную базу в провинции Хомс, были выпущены Израилем, сообщает информационный портал Аль-Масдар.

Комментария армии Израиля к настоящему моменту не поступало.

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Ранее в понедельник сирийское национальное агентство САНА сообщило, что система ПВО Сирии сбила ракеты в районе Хомса. Источник в армии САР сообщил РИА Новости, что на подлете к аэродрому сбиты около 10 ракет.

Представитель Пентагона в свою очередь заявил, что США не проводят никаких военных операций в районе базы сирийских ВВС Шайрат.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, часть из которых сбили сирийские системы ПВО. В Пентагоне заявили, что все намеченные при ударе цели были поражены.