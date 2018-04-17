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    Ракетный удар по военной базе в Хомсе нанес Израиль - ВС Сирии

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    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (165)

    (обновлено: )49314
    По данным СМИ, система ПВО Сирии сбила ракеты в районе Хомса. Источник в армии САР сообщил, что на подлете к аэродрому сбиты около 10 ракет.
    Разрушения в городе Хомс. Архивное фото
    Sputnik/ Mikhail Voskresensky

    МОСКВА, 17 апр — РИА Новости Украина. Сирийские вооруженные силы заявили, что ракеты, нацеленные на военную базу в провинции Хомс, были выпущены Израилем, сообщает информационный портал Аль-Масдар.

    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Фото SANA
    Появились фото масштабных разрушений после удара по Сирии

    Комментария армии Израиля к настоящему моменту не поступало.

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    Ранее в понедельник сирийское национальное агентство САНА сообщило, что система ПВО Сирии сбила ракеты в районе Хомса. Источник в армии САР сообщил РИА Новости, что на подлете к аэродрому сбиты около 10 ракет.

    Представитель Пентагона в свою очередь заявил, что США не проводят никаких военных операций в районе базы сирийских ВВС Шайрат.

    Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, часть из которых сбили сирийские системы ПВО. В Пентагоне заявили, что все намеченные при ударе цели были поражены.

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