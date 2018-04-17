Не уверен. Трамп отложил введение санкций против РФ из-за Сирии

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп решил приостановить введение новых экономических санкций в отношении России, о которых в воскресенье заявила постпред США в ООН Никки Хейли, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

"Трамп посоветовался с советниками по национальной безопасности вечером в воскресенье и сказал им, что расстроен из-за того, что санкции были официально объявлены, потому что он еще не чувствует себя уверенно по поводу их введения", — пишет газета.

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По данным издания, чиновники в администрации Трампа заявили, что экономические санкции были предметом серьезного рассмотрения наравне с другими мерами, которые могут быть приняты в отношении Москвы, но Трамп пока не дал разрешения начать их осуществление.

Представители администрации отметили, что "маловероятно, что Трамп одобрит какие-либо дополнительные санкции без основания со стороны России, которое может послужить поводом".

Отмечается, что команда Трампа решила публично охарактеризовать заявление Хейли как ложное заявление. Как пишет газета, чиновник из Белого дома заявил, что Хейли поторопила события и совершила "ошибку, которая должна быть устранена". Еще один чиновник выразил сомнение, что Хейли могла допустить ошибку. По его словам, Хейли — одна из наиболее дисциплинированных и осторожных сотрудников, особенно, когда дело касается публичных выступлений, и она всегда лично сверяет всю информацию для выступлений с Трампом.

В воскресенье, 15 апреля апреля, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник. По ее словам, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.

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Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, часть из которых сбили сирийские системы ПВО. В Пентагоне заявили, что все намеченные при ударе цели были поражены.