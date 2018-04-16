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    Волошин: здравый смысл по Сирии восторжествовал

    Тема:

    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (155)

    (обновлено: )39722
    Никакой большой войны не будет: Запад показал зубы, но проявляет осторожность в отношениях с Россией, отмечает политолог Олег Волошин. Дальше же будет разворачиваться любопытный сценарий "холодной войны 2.0", добавляет эксперт.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В ночь на субботу США и их союзники нанесли удары по Сирии. Атака началась около 4 часов по московскому времени и примерно через час завершилась.

    Британские, американские и французские самолеты нанесли удары порядка 110 ракетами по объектам в Сирии в ночь на субботу, пострадали три человека, сообщил генштаб ВС Сирии.

    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Фото SANA
    Появились фото масштабных разрушений после удара по Сирии

    Американская сторона говорит, что удары наносились для предотвращения применения химического оружия властями Сирии и утверждает, что действия военных планировались таки образом, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

    В России назвали атаку Сирии со стороны США, Франции и Великобритании актом агрессии.

    Сотни новоявленных экспертов-международников уже все сказали о ситуации в Сирии, потому скромно от себя добавлю: здравый смысл восторжествовал, пишет на своей странице в Facebook политолог-международник Олег Волошин. Никакой большой войны не будет, добавляет он. 

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    "Запад показал Путину, что ещё имеет зубы. Россия объективно ограничила возможность применять эти зубы без риска их лишиться. В 1999 НАТО две недели бомбило Югославию без всяких ограничений. В 2011-м безнаказанно громили Ливию. Сейчас генерал Мэттис, которого у нас так любят называть "бешеным псом", был просто голубем мира, пёкшимся о том, чтоб "не спровоцировать прямой конфронтации с Россией и Ираном", — сообщает Волошин. 

    Последствия ракетного удара США в Сирии. Архивное фото
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    Если у кого-то ещё были вопросы, почему "НАТО не воспрепятствовало наглому вторжению в Крым, теперь они должны быть окончательно сняты", уверен эксперт.

    "С другой стороны, Дерипаске, Вексельбергу и многим другим от этого не легче. В мировой финансовой системе возможностей "ответного удара" у России ноль", — подчеркивает Волошин. 

    Дальше, прогнозирует он, будет разворачиваться любопытный сценарий "холодной войны 2.0". 

    "Что не мешает радоваться теплу, планировать майские и не пересматривать "Письма мертвого человека" или "На следующий день". Живём", — подытожил политолог.

    Олег Волошин/Facebook

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