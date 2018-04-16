Волошин: здравый смысл по Сирии восторжествовал

РИА Новости Украина

В ночь на субботу США и их союзники нанесли удары по Сирии. Атака началась около 4 часов по московскому времени и примерно через час завершилась.

Британские, американские и французские самолеты нанесли удары порядка 110 ракетами по объектам в Сирии в ночь на субботу, пострадали три человека, сообщил генштаб ВС Сирии.

Американская сторона говорит, что удары наносились для предотвращения применения химического оружия властями Сирии и утверждает, что действия военных планировались таки образом, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

В России назвали атаку Сирии со стороны США, Франции и Великобритании актом агрессии.

Сотни новоявленных экспертов-международников уже все сказали о ситуации в Сирии, потому скромно от себя добавлю: здравый смысл восторжествовал, пишет на своей странице в Facebook политолог-международник Олег Волошин. Никакой большой войны не будет, добавляет он.

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"Запад показал Путину, что ещё имеет зубы. Россия объективно ограничила возможность применять эти зубы без риска их лишиться. В 1999 НАТО две недели бомбило Югославию без всяких ограничений. В 2011-м безнаказанно громили Ливию. Сейчас генерал Мэттис, которого у нас так любят называть "бешеным псом", был просто голубем мира, пёкшимся о том, чтоб "не спровоцировать прямой конфронтации с Россией и Ираном", — сообщает Волошин.

Если у кого-то ещё были вопросы, почему "НАТО не воспрепятствовало наглому вторжению в Крым, теперь они должны быть окончательно сняты", уверен эксперт.

"С другой стороны, Дерипаске, Вексельбергу и многим другим от этого не легче. В мировой финансовой системе возможностей "ответного удара" у России ноль", — подчеркивает Волошин.

Дальше, прогнозирует он, будет разворачиваться любопытный сценарий "холодной войны 2.0".

"Что не мешает радоваться теплу, планировать майские и не пересматривать "Письма мертвого человека" или "На следующий день". Живём", — подытожил политолог.