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    Сирийская авиабаза "Шайрат" в Хомсе подверглась ракетной атаке - СМИ

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    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (164)

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    Источник в армии утверждает, что сирийским зенитчикам удалось поразить 10 ракет, выпущенных по военному аэродрому в провинции Хомс.
    Вид на район Хомса. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. ПВО Сирии отразили ракетную атаку на авиабазу "Шайрат", сбиты около 10 ракет на подлете к аэродрому, сообщил РИА Новости источник в армии САР.

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    "Средства ПВО сирийской армии отражают ракетный удар, который наносится по военному аэродрому в провинции Хомс", — сказал собеседник агентства.

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    По его информации, сирийским зенитчикам удалось поразить 10 ракет.

    В Пентагоне уже заявили, что США не проводят никаких военных операций в районе базы сирийских ВВС "Шайрат".

    Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, часть из которых сбили сирийские системы ПВО. В Пентагоне заявили, что все намеченные при ударе цели были поражены.

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