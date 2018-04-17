Сирийская авиабаза "Шайрат" в Хомсе подверглась ракетной атаке - СМИ

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. ПВО Сирии отразили ракетную атаку на авиабазу "Шайрат", сбиты около 10 ракет на подлете к аэродрому, сообщил РИА Новости источник в армии САР.

"Средства ПВО сирийской армии отражают ракетный удар, который наносится по военному аэродрому в провинции Хомс", — сказал собеседник агентства.

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По его информации, сирийским зенитчикам удалось поразить 10 ракет.

В Пентагоне уже заявили, что США не проводят никаких военных операций в районе базы сирийских ВВС "Шайрат".

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, часть из которых сбили сирийские системы ПВО. В Пентагоне заявили, что все намеченные при ударе цели были поражены.