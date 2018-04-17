Россияне стали владельцами Sea Launch, с которого стартовали украинские ракеты

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Российская группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса "Морской старт" (Sea Launch) и стала полноправным хозяином плавучего космодрома, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании S7 Space (дочернее предприятие S7 Group) Сергей Сопов.

Предыдущим владельцем была аффилированная с Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" группа компаний Sea Launch.

"Все документы оформлены, согласованы и подписаны. Теперь владельцем имущественного комплекса и интеллектуальной собственности "Морского старта" является компания S7", — сказал Сопов.

Таким образом, в распоряжении S7 оказалась плавучая платформа, предназначенная для пусков украинских ракет "Зенит", командное судно для управления всем комплексом и наземная инфраструктура в Калифорнии.

"Сейчас космос вплетен во все сферы экономики. Это связь, навигация, картографирование. Вся современная экономика планеты Земля завязана на космосе. Это огромные рынки, которые в дальнейшем будут только расти. Приобретение космодрома "Морской старт" — это "входной билет" для нас в космическую индустрию. С нашей точки зрения, это очень интересное направление бизнеса, которое имеет хорошие долгосрочные перспективы", — отметил генеральный директор компании S7 Space.