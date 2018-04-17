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    Россия

    Россияне стали владельцами Sea Launch, с которого стартовали украинские ракеты

    (обновлено: )46060
    Российская бизнес-группа компаний стала полноправным хозяином плавучего космодрома "Морской старт" (Sea Launch). Ранее с него проводились старты украинской ракеты "Зенит".
    Запуск ракеты Зенит-2SБ со спутником Intelsat 18
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Российская группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса "Морской старт" (Sea Launch) и стала полноправным хозяином плавучего космодрома, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании S7 Space (дочернее предприятие S7 Group) Сергей Сопов.

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    Предыдущим владельцем была аффилированная с Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" группа компаний Sea Launch.

    "Все документы оформлены, согласованы и подписаны. Теперь владельцем имущественного комплекса и интеллектуальной собственности "Морского старта" является компания S7", — сказал Сопов.

    Таким образом, в распоряжении S7 оказалась плавучая платформа, предназначенная для пусков украинских ракет "Зенит", командное судно для управления всем комплексом и наземная инфраструктура в Калифорнии.

    "Сейчас космос вплетен во все сферы экономики. Это связь, навигация, картографирование. Вся современная экономика планеты Земля завязана на космосе. Это огромные рынки, которые в дальнейшем будут только расти. Приобретение космодрома "Морской старт" — это "входной билет" для нас в космическую индустрию. С нашей точки зрения, это очень интересное направление бизнеса, которое имеет хорошие долгосрочные перспективы", — отметил генеральный директор компании S7 Space.

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