наверх
10.03.201821:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    КБ"Луч"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Испытание украинской крылатой ракеты КБ ЛУЧ
    Крылатая профанация малой дальности
    08:58 02.02.2018
    1685
    Украина за четверть века независимости растеряла многие конструкторские бюро, высокотехнологические производства, утратила способность разрабатывать и производить принципиально новое вооружение.
    КБ Луч провело испытания модернизированного ЗРК С-125 Печора. Видео
    КБ "Луч" провело испытания модернизированного ЗРК С-125 "Печора" 
    05:29 16.10.2017
    910
    КБ "Луч" и украинская компания "Радионикс" провели успешные пуски ракет с модернизированного ЗРК С-125 "Печора". Дальняя граница зоны поражения ЗРК С-125М с новыми ракетами составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км.
    Турчинов показал новый украинский противотанковый ракетный комплекс Скиф. Видео
    Турчинов продемонстрировал новый сверхмощный украинский ПТРК "Скиф" 
    02:56 15.10.2017
    595
    Секретарь СНБО Александр Турчинов опубликовал на своей странице в Facebook видео испытания в пустыне противотанкового ракетного комплекса "Скиф", созданного на базе киевского КБ "Луч".
    Испытания нового ракетного комплекса Корсар
    КБ "Луч" разместило в сети видео испытания новейшего ПТРК "Корсар"
    06:31 09.07.2017
    1308
    В интернете на странице конструкторского бюро "Луч" появилось видео испытаний новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар". По словам разработчиков, "Корсар" работает".
    Испытания нового ракетного комплекса Корсар
    Испытания нового ракетного комплекса "Корсар" 
    15:32 29.06.2017
    475
    На одном из военных полигонов прошли испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар", которые проходили в интересах Вооруженных сил Украины, сообщает КБ "Луч" на своей странице в Facebook.
    На вооружение ВДВ поступают новые противотанковые ракетные комплексы
    Украинским военным нужны не американские ПТРК "Джавелин", а деньги - Стариков
    02:25 12.03.2017
    2077
    Военный эксперт Олег Стариков в эфире ГС проанализировал, чем отличаются новые противотанковые ракеты конструкторского бюро "Луч" от американских аналогов.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
    0
    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    Все теги

    Персоны