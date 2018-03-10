КБ "Луч" и украинская компания "Радионикс" провели успешные пуски ракет с модернизированного ЗРК С-125 "Печора". Дальняя граница зоны поражения ЗРК С-125М с новыми ракетами составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км.
На одном из военных полигонов прошли испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар", которые проходили в интересах Вооруженных сил Украины, сообщает КБ "Луч" на своей странице в Facebook.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.