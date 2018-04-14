Турчинов: Россия в марте 2014 года была готова вторгнуться в Киев

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Россия в начале марта 2014 года готовила сценарий вторжения не только на восток Украины, но и в Киев, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

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Он утверждает, что "у Кремля был сценарий по реанимации режима Виктора Януковича".

"И именно уже начиная с конца февраля — начала марта, разведка докладывала, что не просто готовится вторжение, к которому они готовились, они готовились взять не только Восток или южную Украину, они готовы были войти и в Киев", — заявил Турчинов в интервью телеканалу "UA: Перший".

"И Янукович, которого они публично считали легитимным, который, вы знаете, обратился к Путину с требованием ввести войска, и эту его бумажку — они как политическое прикрытие использовали, но представьте ситуацию: входят они в Киев, в обозе перевозят "легитимного" с точки зрения России, но формально, и с точки зрения права Януковича, и говорят — мы восстановили конституционную власть в Украине", — подчеркнул секретарь СНБО.

Он отмечает, чтобы не допустить "восстановления так называемой "конституционной власти" Януковича", необходимо было провести честные, прозрачные, легитимные выборы, которые признают все страны мира.

"И именно поэтому, единственный сценарный вариант, который оставался — это проведение Антитеррористической операции, но, безусловно, с привлечением военных, так как против военной агрессии могли противостоять только военные", — пояснил Турчинов, напомнив, что 14 апреля 2014 года было решено объявить об АТО в Донбассе.

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"Фактически было понятно, что после Крыма начнется военная агрессия уже на материковой Украине, и уже тогда мы вынуждены были еще в начале марта перебрасывать все имеющиеся войска, их было очень мало тогда, перебрасывать на север, на восток для того, чтобы противостоять этому нашествию, той войне, к которой Украина еще не была готова", — сказал он.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Напомним, Москва неоднократно отрицала свою причастность к вооруженному конфликту на Востоке Украины.