ОБСЕ зафиксировала 4 тыс нарушений размещения вооружений в Донбассе

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в 2017 году зафиксировала более 4 тысяч нарушений минских договоренностей об отведении вооружений, заявил в пятницу на брифинге первый замглавы СММ Александр Хуг.

"За прошлый год СММ ОБСЕ зафиксировала 4065 случаев размещения вооружения с нарушением линий отведения (вооружения – ред.) определенных в Минске. Для сравнения: в 2016 году это количество составило 3099",- сказал Хуг.

Кроме того, по его словам, патрули наблюдателей ОБСЕ в 2017 году в Донбассе столкнулись с 2422 случаями ограничения свободы передвижения. В 2016 году таких инцидентов было 1950.

"СММ ОБСЕ готова протянуть руку помощи (для урегулирования конфликта в Донбассе – ред.), сторонам же только нужно ею воспользоваться", — подчеркнул Хуг, добавив, что больше всего ОБСЕ боится, "что этот конфликт может затянутся". По его словам, стороны конфликта должны в новом году прекратить обстрелы, развести вооружение и провести разминирование территории.

"Необходимо урегулировать свои споры за столом переговоров", — подчеркнул Хуг.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.