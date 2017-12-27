В Донбасс выдвинулась колонна с 306 пленными - Ирина Геращенко

facebook.com/iryna.gerashchenko

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Утром 27 декабря была сформирована и отправлена в Донбасс колонна автобусов с 306 пленными, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

На месте отправки пленных на обмен находилась омбудсмен Валерия Лутковская и представители Международного комитета Красного креста.

"Проконтролировали формирования колонны, которая направляется к определенному месту освобождения. Сформированная колонна с лицами из списка 306 уже движется в сопровождении представителей МККК. Держим кулаком, молимся и работаем — чтобы все произошло", — написала Геращенко на свой страниц в Facebook.

Ранее сообщалось, что масштабный обмен пленными состоится на КПП "Майорск" в районе Горловки в Донбассе.

Содержащихся в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках пленных утром 27 декабря также вывезли из мест лишения свободы для обмена с Украиной.