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    Политика

    В Донбасс выдвинулась колонна с 306 пленными - Ирина Геращенко

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    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (360)

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    Первый вице-спикер Верховной Рады сообщила о том, что колонна автобусов выдвинулась к условленной точке, где произойдет масштабный обмен пленными.
    Обмен пленными
    facebook.com/iryna.gerashchenko

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Утром 27 декабря была сформирована и отправлена в Донбасс колонна автобусов с 306 пленными, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

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    Украинских пленных вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена

    На месте отправки пленных на обмен находилась омбудсмен Валерия Лутковская и представители Международного комитета Красного креста.

    "Проконтролировали формирования колонны, которая направляется к определенному месту освобождения. Сформированная колонна с лицами из списка 306 уже движется в сопровождении представителей МККК. Держим кулаком, молимся и работаем — чтобы все произошло", — написала Геращенко на свой страниц в Facebook.

    Ранее сообщалось, что масштабный обмен пленными состоится на КПП "Майорск" в районе Горловки в Донбассе.

    Содержащихся в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках пленных утром 27 декабря также вывезли из мест лишения свободы для обмена с Украиной.

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