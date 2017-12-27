Обмен пленными в Донбассе состоится на КПП "Майорск" - СМИ

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Обмен пленными состоится на КПП "Майорск" в районе неподконтрольной Киеву Горловки в Донбассе, сообщает сайт "Громадське ТВ" со ссылкой на источники.

"Обмен пленных состоится на КПВВ "Майорск" в районе Горловки Донецкой области", — говорится в сообщении.

Обмен пленными по формуле "306 на 74" должен пройти в среду в Донбассе.

Ранее руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева сообщила, что украинских пленных, содержавшихся на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.