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    Обмен пленными в Донбассе состоится на КПП "Майорск" - СМИ

    Тема:

    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (360)

    (обновлено: )429
    Обмен пленными по формуле "306 на 74" запланирован на среду, сообщается, что состоится на КПВВ "Майорск" в районе Горловки Донецкой области.
    КПВВ Майорское в Донбассе
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    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Обмен пленными состоится на КПП "Майорск" в районе неподконтрольной Киеву Горловки в Донбассе, сообщает сайт "Громадське ТВ" со ссылкой на источники.

    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    Фото Управления Национальной полиции в Донецкой области
    Донбасс замер в ожидании большого обмена

    "Обмен пленных состоится на КПВВ "Майорск" в районе Горловки Донецкой области", — говорится в сообщении.

    Обмен пленными по формуле "306 на 74" должен пройти в среду в Донбассе.

    Ранее руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева сообщила, что украинских пленных, содержавшихся на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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