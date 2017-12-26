Соцсети: сколько можно анонсировать, будет обмен пленными или нет?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Грядет большой обмен пленными. Украина готова 27 декабря передать 306 граждан в ОРДЛО в обмен на 74 своих пленных. Об этом заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. Однако по соображениям безопасности, время и место обмена стороны сообщат только утром 27 декабря.

Президент Украины уже дал поручение, что "все заложники, которые будут освобождены 27 декабря, должны пройти медицинскую и психологическую реабилитацию в больницах", добавила Геращенко. В соцсетях предстоящий предновогодний обмен пленными, который обсуждался сторонами не один месяц, вызвал довольно бурное обсуждение:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook