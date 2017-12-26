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    Соцсети: сколько можно анонсировать, будет обмен пленными или нет?

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    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (349)

    (обновлено: )48
    На среду, 27 декабря, запланирован масштабный обмен пленными. Домой в ОРДЛО вернутся 306 человек, в Украину - 74. Последний обмен состоялся год назад. Почему переговоры затянулись, и кто поспособствовал их продвижению? Что пишут об этом в соцсетях?
    Обмен пленными. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Грядет большой обмен пленными. Украина готова 27 декабря передать 306 граждан в ОРДЛО в обмен на 74 своих пленных. Об этом заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. Однако по соображениям безопасности, время и место обмена стороны сообщат только утром 27 декабря.

    Президент Украины уже дал поручение, что "все заложники, которые будут освобождены 27 декабря, должны пройти медицинскую и психологическую реабилитацию в больницах", добавила Геращенко. В соцсетях предстоящий предновогодний обмен пленными, который обсуждался сторонами не один месяц, вызвал довольно бурное обсуждение:

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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