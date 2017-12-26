Порошенко надеется на обмен пленными 27 декабря: "Я ждал этого дня три года"

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что запланированный на 27 декабря обмен пленными в Донбассе состоится.

"Ничего важнее того, чтобы вернуть наших домой, нет… Очень надеюсь, что все будет хорошо. Очень надеюсь, что это будет символом нашей борьбы и нашей победы… Поверьте, и я этого дня ждал все эти три года", — заявил Порошенко в ходе встречи с родственниками пленных. Слова президента во вторник приводит его пресс-служба.

Как отметил Порошенко, в последние дни все компетентные ведомства работали над освобождением пленных в круглосуточном режиме для того, чтобы были задействованы все необходимые правовые механизмы. Он подчеркнул, что для запланированного обмена задействовал все возможности международного давления, в том числе в рамках "нормандского формата", церкви, а также партнеров из международных правозащитных организаций и из США.

Обмен пленными стал возможен благодаря минским соглашениям, добавил Порошенко.

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Вместе с тем глава государства заверил родственников пленных, что распорядился обеспечить материальную и медицинскую помощь всем освобожденным.