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    Порошенко надеется на обмен пленными 27 декабря: "Я ждал этого дня три года"

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    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (350)

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    "Ничего важнее того, чтобы вернуть наших домой, нет… Очень надеюсь, что все будет хорошо", - заявил глава государства родственникам военнопленных.
    Петр Порошенко на встрече с родственниками военнопленных накануне обмена, запланированного на 27 декабря 2017 года
    Фото Администрации президента Украины

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что запланированный на 27 декабря обмен пленными в Донбассе состоится.

    Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки. Архивное фото
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    Обмен пленными. Украинцев меняют на украинцев?

    "Ничего важнее того, чтобы вернуть наших домой, нет… Очень надеюсь, что все будет хорошо. Очень надеюсь, что это будет символом нашей борьбы и нашей победы… Поверьте, и я этого дня ждал все эти три года", — заявил Порошенко в ходе встречи с родственниками пленных. Слова президента во вторник приводит его пресс-служба.

    Как отметил Порошенко, в последние дни все компетентные ведомства работали над освобождением пленных в круглосуточном режиме для того, чтобы были задействованы все необходимые правовые механизмы. Он подчеркнул, что для запланированного обмена задействовал все возможности международного давления, в том числе в рамках "нормандского формата", церкви, а также партнеров из международных правозащитных организаций и из США.

    Обмен пленными стал возможен благодаря минским соглашениям, добавил Порошенко.

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    Вместе с тем глава государства заверил родственников пленных, что распорядился обеспечить материальную и медицинскую помощь всем освобожденным.

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