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    Политика

    В ДНР сообщили, что вывезли пленных для обмена

    Тема:

    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (358)

    (обновлено: )62
    Автомобили с пленными в сопровождении сотрудников силовых структур ДНР движутся в район Горловки, где пройдет обмен. Обмен пленными по формуле "306 на 74" должен пройти в среду в Донбассе.
    Передача пленных на окраине Горловки. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 27 дек — РИА Новости. Содержащихся в самопровозглашенной Донецкой народной республике пленных вывезли из мест лишения свободы для обмена с Украиной, передает корреспондент РИА Новости.

    Смотрите также: Украинских пленных вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена

    Автомобили с пленными в сопровождении сотрудников силовых структур ДНР движутся в район Горловки, где пройдет обмен.

    Обмен пленными по формуле "306 на 74" должен пройти в среду в Донбассе.

    Ранее руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева сообщила, что украинских пленных, содержавшихся на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена.

     

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