В ДНР сообщили, что вывезли пленных для обмена

ДОНЕЦК, 27 дек — РИА Новости. Содержащихся в самопровозглашенной Донецкой народной республике пленных вывезли из мест лишения свободы для обмена с Украиной, передает корреспондент РИА Новости.

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Автомобили с пленными в сопровождении сотрудников силовых структур ДНР движутся в район Горловки, где пройдет обмен.

Обмен пленными по формуле "306 на 74" должен пройти в среду в Донбассе.

Ранее руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева сообщила, что украинских пленных, содержавшихся на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена.