наверх
26.12.201717:11
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Глава ДНР Захарченко помиловал пленных и назвал точное время обмена

    Тема:

    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (349)

    (обновлено: )31012
    По словам Александра Захарченко, обмен пройдет в 12.00 по киевскому времени. В дальнейшем он намерен решать вопрос по пленным через переговоры в Минске.
    Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что подписал помилование пленных, которые содержатся на территории ДНР и готовятся к передаче Киеву.

    Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Обмен пленными. Украинцев меняют на украинцев?

    Ранее Захарченко заявил, что обмен пленными в Донбассе пройдет в среду ориентировочно в 12.00 по киевскому времени.

    "Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых будем менять", — сказал Захарченко во вторник журналистам.

    Он заявил, что предстоящий обмен пленными  — это только первый этап, дальнейшая работа в этом направлении будет проводиться в Минске: "Было подтверждено, что у нас еще не все люди, которых мы меняем завтра. Остались те, которых нет в списках. Медведчук (Виктор Медведчук, лидер движения "Украинский выбор" — ред) подтвердил, что это первый этап. Работа будет продолжена. Я считаю что это нужно в Минске поднимать", — сказал Захарченко.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил обеспечить необходимой помощью пленных, которые будут освобождены в Донбассе 27 декабря. По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирина Геращенко, "все заложники, которые будут освобождены 27 декабря, должны пройти медицинскую и психологическую реабилитацию в больницах, которые раньше лечили депутатов, министров.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Обмен пленными. Архивное фото
    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными
    Центральный офис "Нафтогаз Украины"
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США