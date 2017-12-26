Глава ДНР Захарченко помиловал пленных и назвал точное время обмена

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что подписал помилование пленных, которые содержатся на территории ДНР и готовятся к передаче Киеву.

Ранее Захарченко заявил, что обмен пленными в Донбассе пройдет в среду ориентировочно в 12.00 по киевскому времени.

"Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых будем менять", — сказал Захарченко во вторник журналистам.

Он заявил, что предстоящий обмен пленными — это только первый этап, дальнейшая работа в этом направлении будет проводиться в Минске: "Было подтверждено, что у нас еще не все люди, которых мы меняем завтра. Остались те, которых нет в списках. Медведчук (Виктор Медведчук, лидер движения "Украинский выбор" — ред) подтвердил, что это первый этап. Работа будет продолжена. Я считаю что это нужно в Минске поднимать", — сказал Захарченко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил обеспечить необходимой помощью пленных, которые будут освобождены в Донбассе 27 декабря. По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирина Геращенко, "все заложники, которые будут освобождены 27 декабря, должны пройти медицинскую и психологическую реабилитацию в больницах, которые раньше лечили депутатов, министров.