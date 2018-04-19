Доротич: увеличение налогов для олигархов - обман общества

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Минфин хочет обязать состоятельных украинцев декларировать свои доходы. Соответствующий законопроект там уже разработали. Как отмечают в Минфине, документ должен уменьшить уровень уклонения от уплаты налогов среди налогоплательщиков с высокими доходами и одновременно ввести мировую практику в работе с налогоплательщиками с высокими доходами.

Документ предусматривает: введение критериев определения физлиц с высокими доходами, получение ГФС доступа к информации о банковских счетах указанной категории физлиц, надлежащую защиту таких данных, полученных фискальной службой.

Правда, в Минфине так и не объяснили, какой уровень доходов в нашей стране следует считать высоким.

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Получиться ли заставить состоятельных украинцев декларировать свои доходы, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал председатель всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви ставитеся до ідеї зобов'язати заможних українців декларувати свої доходи, і кого можна віднести до категорії заможних українців?

— Щодо віднесення до такої категорії, вона визначена в проекті закону — це особа з високими статками, платник податку, резидент, з урахуванням певних критеріїв, які відображені в зазначеному законопроекті, це особа, яка володіє більше ніж 10% статутного капіталу юрособи, яка знаходиться за межами України, це та особа, яка в попередньому періоді отримала дохід від підприємницької діяльності, як власник підприємства, чи як фізична особа, більше 50 мільйонів гривень, і відповідно ці особи будуть зобов'язані подавати електронну декларацію і повинні будуть сплачувати податки. Вони і зараз мають таке зобов'язання, але держава фактично погано контролює зазначений процес. Те що ініціатива позитивна — так. Те, що вона не нова — зазначена ініціатива була ще піднята урядом Яценюка, пані Яресько її активно пропагувала. І до речі, цей самий законопроект, з невеличкими видозмінами, лише в частині відсотку володіння частками юридичної особи за межами країни, тоді було 20%, зараз 10%, ініціювала пані Яресько. Але він так тоді і залишився на полицях ВРУ і Кабміну і далі не пішов.

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Сподіваємося, що сьогоднішня ініціатива все-таки буде реалізована, сильні світу цього повинні сплачувати більші податки і виконувати соціальну функцію, то думаю, що з цим ніхто не буде сперечатися. Єдина проблема, що ми трошки відрізняємося від загальносвітової тенденції, тому що у нас існує так звана пропорційна, або лінійна податкова система, в частині оподаткування податку на доходу фізичних осіб — це вчорашній день як мінімум, тому що всі передові країни світу давно вже перейшли на прогресивну податкову ставку, тобто чим більше дохід — тим більше податкова ставка. Зокрема в США, податок на доходи фізичних осіб — від нуля до 55%, в залежності від доходів. Тобто якщо у тебе доходи вираховуються десятками мільйонів доларів в рік, то ти будеш платити відповідно більше 50% податку на доходи фізичних осіб. Включаючи федеральний податок, місцевий і податок штату. У нас же цей податок сталий, лише 18%, і на мій погляд, це несправедливо, тому що повинна бути диференціація, виявляється, що простий громадянин — ми з вами — отримали дохід 50 000 гривень, і платимо ту ж ставку, що і мільйонер, мільярдер, який заробляє мільйонні ставки. Це перше питання. Друге: в нашій сьогоднішній системі, скажемо так, недосконалій податковій, недосконалій системі контролю, ми всі чуємо про електронні декларації наших держслужбовців, і не можуть з ними ладу навести. Боюсь, що така сама доля буде спіткати і зазначене декларування доходів заможних людей. Що це все лише залишиться десь там у вигляді звітності.

А все, що знаходиться в тіні — залишиться в тіні?

— Так, тому що, розумієте, тут вирішити це питання лише декларуванням тих людей, які отримують такі статки, це неправильно. Треба визначити коло осіб, які причетні до цих статків, у нас є така практика, коли записують своє майно на своїх родичів, і виявити це лише декларуванням певних осіб, які є бенефіціарами потужностей юридичних суб'єктів, це не вдасться. Тут треба запроваджувати систему заходів, і я сподіваюсь, що це буде зроблено, інакше ця ініціатива залишиться лише черговою ілюзією для більшості суспільства, що начебто влада щось впроваджує, для того щоб оподатковувати наших олігархів. І давайте не будемо забувати, що наші олігархи, починаючи з перших осіб держави, вони не є прямими власниками, вони є опосередкованими власниками, і дуже активно використовують систему так званих офшорних юрисдикцій, коли вони напряму не володіють, а володіють потужними мегаструктурами бізнесовими, з величезними доходами, через генеральні доручення різного роду. А відтак вони зможуть ухилитися від цього законодавства і знову-таки не сплачувати податки, отримуючи мільярдні статки.

Який має бути контроль з боку ДФС за декларантами, щоб спонукати їх, як мінімум, не проводити фінансові операції без відома податкової?

— Нам треба в принципі змінювати свій підхід до податкової моделі України. Нам треба відірватися від цієї совкової ментальності і взяти за орієнтир найбільш дієву модель, яка довела свою ефективність, — або європейську, або США, коли відбувається декларування доходів і витрат — я підкреслюю. Одні доходи не дадуть змоги виявити стиль життя і весь рівень доходів будь-якого громадянина. От є, проводять якусь нижню межу, зокрема в США, там всі, хто отримують дохід менше 10 000 доларів на рік, вони не подають декларацію. Держава знає, що це прості громадяни, яких не треба контролювати. А всі, що отримують дохід більше 10 000 доларів, вони подають декларацію доходів і витрат, і держава жорстко контролює. В такий спосіб чітко контролюється коло осіб, причетних до олігархічних груп, і в такий спосіб вже можна навести лад. До речі, американська модель довела свою ефективність, і це чи не найбільш ефективна модель в частині податкового законодавства, і варто було би її калькувати, але, на жаль, наші працівники ДФС все видумують якісь українські ровери, якісь українські ноу-хау, які не працюють і лише створюють ілюзію законодавчих змін.

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Напомним, ранее координатор группы "Налоги" Гражданской платформы "Новая Страна" Павел Себастьянович высказал мнение, что налоговая — это "кощеева игла", поддерживающая схемы власти по отмыву денег. Он также считает, что лицензирование ФЛП закроет лишь мизер от "дыр" в бюджете.