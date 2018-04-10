ВБ раскритиковал идею введения в Украине налога на выведенный капитал

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Введение в Украине налога на выведенный капитал несвоевременно, заявил во вторник ведущий экономист и руководитель программы Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Фарук Хан.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Киев на переговорах с Международным валютным фондом будет настаивать на необходимости введения налога на выведенный капитал. По его словам, Киев предоставит МВФ финансовое обоснование, а также риски потерь ресурсов, компенсации при бюджетном планировании.

"В большинстве стран облагаются налогом корпоративные доходы в целом. Есть несколько стран, которые перешли от налогообложения корпоративных доходов к налогообложению только распределенных дивидендов. В процессе этого много стран потеряли большую часть от поступлений от налога на доходы предприятий. Украина сейчас не может себе этого позволить", — сказал Хан на пресс-конференции.

Власти рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер Украины Владимир Гройсман говорил о первом полугодии.

Одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом является повышение цен на газ для населения. Ранее Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ для населения расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу цены на газ для населения, она может быть утверждена со следующего отопительного сезона. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял, что если власти Украины прислушаются к требованиям фонда и повысят цены на газ, "народ поднимется и сметет власть".

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.