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    Экономика

    "Нафтогаз" рискует остаться без дешевых кредитов ЕБРР и ВБ

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    Как заявил глава украинской госкомпании Андрей Коболев, "Нафтогаз" может остаться без кредитов из-за невыполнения правительством требований международных организаций.
    НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" в этом году рискует остаться без дешевых кредитов на закачку газа от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирного банка (ВБ) на общую сумму 800 миллионов долларов.

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    Как заявил глава украинской госкомпании Андрей Коболев, такое случилось из-за невыполнения правительством требований этих международных организаций.

    "К сожалению, правительство не выполнило требования, которые нужно было выполнить для продления кредита ЕБРР в прошлом году. 300 миллионов долларов будут погашены в январе, и, насколько мы понимаем, возобновление этой линии автоматически не произойдет. Захочет ли ЕБРР в этой ситуации вступать в переговоры с правительством о продлении линии, мне сложно сказать… Насколько мне известно, из-за проблем с МВФ Всемирный банк также планирует после погашения не возобновлять линию в 500 миллионов долларов", — сказал Коболев журналистам в среду.

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    По его словам, таким образом "напряжение между Украиной и международными кредитными организациями уже стоило "Нафтогазу" 300 миллионов, а всего будет стоить 800 миллионов долларов дешевого кредитного ресурса".

    По словам Коболева, такого дешевого кредитного ресурса Украина больше нигде не сможет взять.

    Он считает потерю этих кредитов одной из самых больших проблем "Нафтогаза" в 2018 году.

    Ранее Коболев заявил, что "Нафтогаз Украины" с 2018 года возобновит закупку газа у России в рамках выполнение решения Стокгольмского арбитража о выкупе минимальных объемов топлива.

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