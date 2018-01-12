Главой набсовета "Нафтогаза" стала британка

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Новым главой наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" избрана британский экономист Клэр Споттисвуд, сообщает пресс-служба компании.

Заместителем главы "Нафтогаза" остался экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин, который занимает это пост с 18 апреля 2017 года.

Клер Споттисвуд училась в Йельском и Кембриджском университетах, имеет две магистерские степени – по экономике и математике.

В 1993-1998 годов, когда происходили разделение компании "British Gas" и либерализация рынка газа в Великобритании, она занимала пост председателя регуляторного органа королевства по вопросам газоснабжения (Ofgas).

Помимо работы в газовом секторе, Споттисвуд работала экономистом в Королевской Сокровищнице Великобритании, в Министерстве экономики и финансов Великобритании, преподавала в Лондонской школе бизнеса.

Напомним, наблюдательный совет национализированного "ПриватБанка" избрал чеха Петра Крумханзла на должность председателя правления и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение.