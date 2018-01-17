"Нафтогаз" возобновляет закупку газа в России

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" с 2018 года возобновит закупку газа у России в рамках выполнение решения Стокгольмского арбитража о выкупе минимальных объемов топлива, заявил глава компании Андрей Коболев.

"С этого года нужно будет выбирать минимальные объемы. Повторюсь, что мы в "Нафтогазе" не считаем негативным аспектом обязательство "Газпрома" продать нам 5 миллиардов кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом", — сказал Коболев на пресс-конференции в среду.

Напомним, в декабре 2017 года заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что российская компания ждет заявки от Украины на поставку газа, которая будет выполнена при условии предоплаты.

Стокгольмский арбитраж в пятницу, 22 декабря, вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать его газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

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"Нафтогаз" счел решение суда в Стокгольме победой и оценил свой положительный эффект от него в 75 миллиардов долларов, включив в эту сумму все, что он мог бы заплатить "Газпрому" при самом негативном для украинской госкомпании решении суда. В частности, экономия образовалась из-за ретроактивного снижения цены газа для второго квартала 2014 года – до 352 долларов с 485 долларов за тысячу кубометров. "Нафтогаз" также сообщил, что суд отменил запрет на реэкспорт российского газа и привязку цены на газ к нефтепродуктам.