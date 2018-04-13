"Налоги просто": станет ли проще бизнесу после проекта Минфина

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Подачу отчетности и администрирование налогов хотят еще больше упростить — соответствующий проект начинает Министерство финансов. Его название "Налоги просто".

Речь идет об упрощении отчетности по налогу на прибыль, на добавленную стоимость, на доходы физических лиц, акцизу, трансфертному ценообразованию. Сообщается, что Минфин и ГФС будут работать над внедрением сервиса по предварительному заполнению налоговых деклараций, который позволит минимизировать количество ошибок и значительно сократить время на это для налогоплательщиков.

Будет ли этот проект эффективным, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дроговоз.

Сообщается, что "Налоги Просто" — это инициатива Минфина для того, чтобы консолидировать силы в поиске решений, направленных на улучшение процедур администрирования налогов. Какие основные проблемы в этой сфере на данный момент?

— Действительно, такая инициатива похвальная, тут ничего нельзя сказать. И я являюсь участником рабочей группы. Туда привлекли большое количество специалистов и экспертов, и, в принципе, действительно, основная цель — это упростить саму отчетность. Но мы понимаем и другое, что не все проблемы у нас сейчас связаны именно с подачей отчетности.

С одной стороны, когда реализуются такие инициативы по упрощению отчетности, я только кратко остановлюсь, что здесь имеется в виду убрать, пересмотреть какие-то приложения, которые на сегодня неактуальны или которые не дают много информации, но при этом забирают определенное время у плательщика, или, например, инициатива, предложение уже, от бизнеса, общественности, экспертов, объединить НДФЛ и ЕСВ, чтобы это был один отчет.

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О каких именно налогах идет речь? К чему готовиться на практике?

— Было только одно заседание рабочей группы, поэтому первое заседание было организационное, на котором было принято решение разделиться по видам налогов и продолжить уже более углубленную работу по каждому направлению. Допустим, по налогу на прибыль речь идет об одном из приложений, которое требует пересмотра. Это одно из предложений, которые подавали бизнес, эксперты.

Но, с другой стороны, мы же понимаем, что сейчас идут разговоры вообще о смене самой модели налога на прибыль… очень много сторонников, а оппонентов можно пересчитать по пальцам, и то, это больше не бизнес, а заполитизированные общественные организации. Поэтому когда идет речь об упрощении не отчетности, а самой системы налогообложения, это куда более важно. И если у нас останется налог на прибыль, но при этом будет использоваться какая-то более упрощенная форма отчетности, поверьте, это будет хуже, чем если останется, допустим, более сложная отчетность, но упроститься само администрирование налога, допустим, на выведенный капитал. Это существенная разница.

Администрирование и подача отчетности – это разные вещи?

— Допустим, когда сама модель налогообложения предполагает, что контролирующий орган, когда приходит к вам на проверку, у него остается больше возможности для трактования каких-то норм на свое усмотрение, конечно же, это гораздо больше усложняет эти все взаимоотношения и для плательщиков создает больше рисков, чем лишь строчка в налоговой декларации.

Похвальная инициатива Минфина, я ничего не могу сказать, однозначно все включимся в эту работу, и действительно она полезна, но здесь еще нельзя забывать о других вещах, которые создают как раз таки основные проблемы для бизнеса во взаимоотношении с контролирующими органами. Как, например, доказывание своей правоты при проверках, или когда возникает неоднозначное толкование тех или иных норм, приходят налоговые письма, которые вдруг показывают, что изменена позиция и соответственно — нормы, которые вроде бы не менялись, но будут уже применяться немного по-другому. Я вот именно говорила об этом.

Вы сказали, что было первое заседание. Когда же проект будет реализован и чем несовершенны нынешние сервисы?

— Я только хочу сказать об одном, что сейчас идет тенденция, и в данном случае уже давно об этом говорилось, но Минфин сейчас пытается это реализовать, например, когда речь идет об автоматическом заполнении многих деклараций. С учетом того, что налоговые базы в ГФС, они сейчас стали более полные, содержат в себе много информации и, соответственно, они могут стать основой для автоматического заполнения строк декларации или вообще декларации.

Это предусмотрено проектом? Кто должен это делать и контролировать?

— Я думаю, что это невозможно сделать, наверное, без соответствующих изменений норм Налогового кодекса, и заполнять должна ГФС. То есть, например, речь идет о том, чтобы заполнять декларации о доходах физлиц, то есть это же проще, чтобы физлица не бегали…

Это понятно, что проще не делать лишних движений, но кто будет создавать электронную систему, как она будет защищена и кто это будет контролировать в принципе?

— На сегодня плательщики дают столько информации, это уже есть сейчас, что просто было бы уже несправедливо не использовать её для того, чтобы облегчить труд бухгалтеров. То есть, в налоговую предоставляется очень много информации. И очень большие базы и объемы уже хранятся.

Поэтому сейчас не идет речь о том, чтобы еще что-то дополнительно давать, уже все, что можно, предоставляется. И вплоть до того, что последняя система блокировки, когда плательщики дают тонны внутренних документов, все свои первичные документы, какие-то там договора и так далее, то есть очень большой объем уходит такой документации.

То как раз я хочу сказать, что когда мы говорим об упрощении отчетности, но при этом вводим систему, когда плательщики целыми днями сканируют документы для того, чтобы их в электронном виде передать в ГФС, это как раз… ну, понимаете, одно нивелирует другое. То есть здесь мы говорим о простоте, а с этой стороны мы говорим о том, что необходимо наоборот выполнить миллион каких-то дополнительных действий, для того чтобы предоставить информацию, снять какие-то вопросы.

Напомним, глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский в эфире "ГС" спрогнозировал, что Рада до выборов не проголосует законопроект об отмене упрощенной системы налогообложения. По его словам, документ не будет способствовать снижению уровня теневой экономики и стимулированию развития бизнеса.