Чего ждать от НБУ при Смолие? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности председателя Национального банка Украины и назначила на эту должность Якова Смолия.

Перед голосованием парламент заслушал уже бывшего главу регулятора. В своем отчете госпожа Гонтарева отметила, что все поставленные цели Центробанка она выполнила. Она также напомнила, что за время ее каденции, Центробанкц удалось обеспечить макроэкономическую стабильность в стране. Украина перешла на гибкий валютный курс и новую монетарную политику — инфляционное таргетирование. А успешное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими международными кредиторами позволило нарастить резервы до почти 18,5 млрд долларов.

Об отчете Валерии Гонтаревой, будущей политике регулятора высказался заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире радиостанции Голос Столицы.

Как вы считаете, Смолий продолжит политику предшественницы?

— Футбольное поле уже зачищено, зачищать уже нечего, поэтому, я думаю, что в части разрушения или ликвидации банковской системы делать там уже нечего, поэтому в этой плоскости не продолжит. Что касается в принципе, мы же понимаем, что у нас ближайший год — это год выборов. Поэтому, конечно, основная задача НБУ в этой ситуации — подыгрывать существующему политическому курсу, для того чтобы не допускать каких-то волнений, связанных с валютными колебаниями. Поэтому эта задача наверняка перед ним ставится и он ее перед собой ставит. Учитывая то, что он, конечно, в команде Гонтаревой с 2014 года был и по большому счету его участие в тех процессах, что проходили в этот период, тоже было большое, я думаю, что он на сегодня зашел на небольшой промежуток времени для того, чтобы попытаться существующими инструментами сохранить те позиции, которые сегодня есть. В какой-то степени держать условно стабильный курс, как мы видим, сегодня он активно колеблется, серьезно колеблется, даже при управлении Смолием, если он уже больше десяти месяцев и.о., колеблется курс от 24 до 28. Он хотя бы в таких параметрах будет ситуацию удерживать, чтобы не создать дополнительное напряжение.

Если отталкиваться от заявлений Гонтаревой, можно ли сказать, что сегодня банковская система стала более стабильной и защищенной?

— Нет. Основная причина всех кризисов в банковской системе Украины и мире — это кризис 2008 года. Просто часть государств этот кризис решила совместно с банками, различными инструментами. В Украине, к сожалению, банки оставались сами по себе на плаву. Изменение ценовой политики, изменение курсовых разниц, и т. д. серьезно ударили по банковскому капиталу, и банки по большому счету с 2008 года выживали. Глобально — это все кризис 2008 года. И вот когда наступил 2014 год, в палату больных пришел новый главврач и у нее было три пути. Первый путь — лечить. Второй путь — потихоньку тех, кого не вылечить, селить в какой-то хоспис. И третий — это выжечь напалмом всю эту палату и забыть. И в этой ситуации выжечь, условно говоря, имущество. Под имуществом я предполагаю, что когда выведено с рынка порядка ста банков, то депозиты физлиц и средства предприятий, порядка 200 миллиардов гривен, были утеряны экономикой, населением и народом. Да, конечно, если во вторичном плане можно сказать, что 90% вкладчиков получили свои деньги назад, но это вклады, которые составляли до 200 тысяч гривен. А чтобы скомпенсировать был включен печатный станок. Поэтому здесь пошли по пути радикальному. Радикализация пришла к тому, что у нас банковская система сократилась порядка на 60%, во-вторых, у нас резко увеличилась доля государственного сектора в банковской системе. И то, и то не дало нам качества и не дало нам динамики развития банковского бизнеса. По большому счету, у нас умер сегмент кредитования. По большому счету, у нас остановился прирост депозитов, хотя там сейчас и заявляют, что рост динамики присутствует, но это все игра цифр, инфляционный процесс и так далее. Поэтому: нет, нет, нет.

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Можно ли в инфляции обвинять НБУ?

— В законе об НБУ, в статье первой, есть четко определенная основная задача НБУ — это стабильность денежной единицы. И все остальное уже вытекающее отсюда. Если стабильность денежной единицы не обеспечивается, значит НБУ не выполняет свои базовые функции. Как мы видим, за эти четыре года у нас рост курса составил более 300%. А за стабильностью денежной единицы уже идут инфляционные процессы. Гонтарева заявила, что она от поддержания курса валют переходит к валютному таргетированию. Что такое таргетирование? Ее не интересует, какой будет курс валют, и по большому счету обывателя по сути не волнует курс валют, и то же самое в США, спросите любого прохожего, он не знает, какой курс валюты, доллара к евро. Но при этом его интересуют цены. И вот было заявлено, что НБУ занимается валютным таргетированием. То есть таким образом он своими инструментами, путем связывания денежной массы, выплаты денежной массы, определения цены валюты на рынке будет контролировать или согласовано с правительством коэффициент инфляции. Как правило, это заявляли — 7-10% годовых. К сожалению, за эти три года у нас уровень инфляции всегда превышал прогнозный на 30-40%. Даже уже в этом году за январь-февраль у нас инфляция составляла порядка 14% годовых.

Насколько сегодня защищены кредиторы и заемщики?

— Вообще не защищены, потому что у нас, к сожалению, в принципе в стране отсутствует судебная система, которая бы работала быстро, непредубежденно, качественно и справедливо. Поэтому, как мы видим, внешний инвестор у нас в Украину не заходит, потому что он не защищен. И внутренние инвесторы тоже боятся кредитовать, потому что, к сожалению, формула работает так, что если ты не хочешь не возвращать деньги, то ты их можешь спокойно не вернуть и тебе за это ничего не будет. Поэтому тут нужно, конечно, в принципе, выстраивать в государстве судебную систему. В финансовом секторе, в экономическом секторе, в уголовном секторе, в секторах государственного правления и т.д. Это одна из болезненных таких проблем, которые, по большому счету, не позволяют развиваться нашей стране.

Насколько сейчас контролирована ситуация с курсом гривны?

— К сожалению, мы живем сезонно. То у нас какие-то обязательства перед пенсионерами — выплачиваем пенсию наперед или в начале года начинаем пилить оставшиеся деньги, бюджет выбрасывает деньги на рынок и тем самым подрываем курс. То у нас начинается сейчас сезонная страда, где мы будем активно сеять и пахать, будем тратить деньги на ГСМ, в этой ситуации у нас пойдут удорожания цены, потому что к сожалению монополисты рулят в этой плоскости. И под эту плоскость выстраивать уже потребности валюты. Весной нам нужна валюта, чтобы покупать ГСМ, поэтому цена на валюту немножко пошла вверх. Осенью у нас появляется зерно и урожай, мы начинаем продавать, валюта поступает, курс стабилизируется. Поэтому, к сожалению, мы сегодня можем говорить, как правило, о прогнозах на два-три месяца, не считая какие-то факторы, какие-то обязательства, связанные, например, с нашими договоренностями с международными финансовыми институциями по поводу поддержания наших внешних заимствований, долгов, и так далее. То есть мы же видим что сегодня правительство и президент пытаются как-то получить транши, чтобы перекрыть свои обязательства, у них не получаются, поэтому какие инструменты будут находиться правительством, в том числе, может быть, опять придется качнуть инфляционный процесс, чтобы перекрыть свои обязательства. Сложно сказать, как будет выстроена политика правительства в этой области.

Ранее политический эксперт Сергей Быков заявлял, что шансы Смолия занять пост главы НБУ были велики, благодаря его лояльности президенту.

А политолог Вячеслав Потапенко отметил, что назначение главы НБУ — пробный камень в формировании новой коалиции.