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    Яков Смолий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Украина: ни мира, ни войны, ни закона. Эксперты подвели итоги недели
    19:57 19.01.2018
    2269Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Закон о реинтеграции усиливает позиции президента Порошенко, но сам документ не ведет ни к миру, ни к войне. При этом "под шумок" власть окончательно перераспределила все государственное имущество.
    Яков Смолий, Александр Данилюк и Александр Шлапак
    Шлапак и Смолий объявили о снятии всех ограничений для клиентов "ПриватБанка"
    12:25 22.12.2016
    699Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак заверил, что все клиенты финучреждения смогут к концу дня получить полный набор предоставляемых услуг. Первый замглавы НБУ Яков Смолий назвал национализацию банка "уникальным проектом в истории Украины".
    Банкомат ПриватБанка
    Снятие наличных со счетов "ПриватБанка" пошло на спад – НБУ
    13:31 21.12.2016
    548Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Первый замглавы Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что по последним данным снятие наличных составляет 1,5 миллиарда гривен, то является обычным объемом.
    Национальный банк Украины
    НБУ намерен в три раза урезать размер предельной суммы наличных расчетов
    22:07 03.09.2015
    494Экономический кризис
    Как отметил заместитель главы НБУ Яков Смолий, одной из главных задач, которые преследует регулятор, предлагая уменьшить ограничения на расчеты наличными до уровня 50 тысяч гривен - привлечение этих средств в банковскую систему.
    Яков Смолий (в центре)
    Заместитель Гонтаревой задекларировал 18,3 млн грн доходов и шесть авто
    12:14 25.03.2015
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    Яков Смолий подал декларацию, согласно которой он в 2014 году получил доходы в размере 18,35 миллионов гривен.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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