Порошенко поздравил Гонтареву с увольнением огромным букетом

Facebook Петра Порошенко

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины посетил Национальный банк Украины, чтобы поздравить Якова Смолия с назначением на пост главы НБУ. Также глава государства поблагодарил Валерию Гонтареву за трехлетнюю работу на посту председателя Нацбанка.

"Перед новым главой Национального банка Украины Яковом Смолием стоят амбициозные задания по комплексной программе реформ банковского сектора. Для меня главный приоритет — независимость НБУ", — говорится на странице Петра Порошенко в Facebook.

В четверг Верховная Рада дала 247 голосов за назначение Якова Смолия главой Национального банка Украины. Перед этим депутаты заслушали отчет бывшего руководителя НБУ Валерии Гонтаревой и уволил ее.

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