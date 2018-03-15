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    Порошенко поздравил Гонтареву с увольнением огромным букетом

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    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой? (205)

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    После назначения Якова Смолия главой НБУ Петр Порошенко пришел в Национальный банк, чтобы поздравить его. "Для меня главный приоритет - независимость НБУ", - подчеркивает глава государства.
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины посетил Национальный банк Украины, чтобы поздравить Якова Смолия с назначением на пост главы НБУ. Также глава государства поблагодарил Валерию Гонтареву за трехлетнюю работу на посту председателя Нацбанка.

    "Перед новым главой Национального банка Украины Яковом Смолием стоят амбициозные задания по комплексной программе реформ банковского сектора. Для меня главный приоритет — независимость НБУ", — говорится на странице Петра Порошенко в Facebook.

    В четверг Верховная Рада дала 247 голосов за назначение Якова Смолия главой Национального банка Украины. Перед этим депутаты заслушали отчет бывшего руководителя НБУ Валерии Гонтаревой и уволил ее.

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