Новый глава НБУ способен "навести порядок" в банковской системе - эксперт

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Экономический эксперт Александр Охрименко заявил, что новоназначенный глава Национального банка Украины Яков Смолий способен "навести порядок" в банковском секторе страны.

"Если посмотреть на его работу на посту и.о. обязанности главы Нацбанка, то он значительно лучшая кандидатура (чем Гонтарева – ред.). Он и разбирается, и действует. Скорее всего, Смолий наладит диалог с банками, поменяет нормативную базу, чтобы запустить кредитование, уберет все глупые запреты", — сказал Охрименко РИА Новости в четверг.

По его словам, в Нацбанке необходимо провести большой объем работы, в этом должны участвовать украинские банкиры.

"Прекратятся истерики, которые устраивала Гонтарева. Помимо истерики, она занималась рейдерскими захватами (банков – ред.), беспределами. Это все прекратится", — добавил он.

Верховная Рада Украины в четверг по предложению президента уволила главу Нацбанка Валерию Гонтареву и назначила на эту должность первого зампредседателя регулятора Смолия, который с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы Нацбанка.