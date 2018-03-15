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    Новый глава НБУ способен "навести порядок" в банковской системе - эксперт

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    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой? (205)

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    Охрименко заявил, что в Нацбанке необходимо провести большой объем работы, в этом должны участвовать украинские банкиры.
    Заместитель председателя НБУ Яков Смолий
    УНИАН

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Экономический эксперт Александр Охрименко заявил, что новоназначенный глава Национального банка Украины Яков Смолий способен "навести порядок" в банковском секторе страны.

    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    National Bank Of Ukraine / flickr.com
    Яков Смолий. Справка

    "Если посмотреть на его работу на посту и.о. обязанности главы Нацбанка, то он значительно лучшая кандидатура (чем Гонтарева – ред.). Он и разбирается, и действует. Скорее всего, Смолий наладит диалог с банками, поменяет нормативную базу, чтобы запустить кредитование, уберет все глупые запреты", — сказал Охрименко РИА Новости в четверг.

    По его словам, в Нацбанке необходимо провести большой объем работы, в этом должны участвовать украинские банкиры.

    "Прекратятся истерики, которые устраивала Гонтарева. Помимо истерики, она занималась рейдерскими захватами (банков – ред.), беспределами. Это все прекратится", — добавил он.

    Верховная Рада Украины в четверг по предложению президента уволила главу Нацбанка Валерию Гонтареву и назначила на эту должность первого зампредседателя регулятора Смолия, который с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы Нацбанка.

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