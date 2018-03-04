Чем займется Министерство по ветеранам. Версия юриста

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Парламент поддержал создание Министерства по делам ветеранов. За соответствующее постановление проголосовал 241 депутат. Как отмечается в пояснительной записке к документу, ведомство должно обеспечивать формирование и реализацию государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны.

Добавим, что новое министерство планируют создать на базе Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции. Теперь дело за правительством.

Чем конкретно может заниматься это ведомство, какие полномочия будет иметь и решит ли оно насущные потребности ветеранов, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы почетный председатель Общества ветеранов АТО, адвокат Кирилл Сергеев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви вважаєте, чи є нагальна потреба у створенні Міністерства у справах ветеранів?

— Я з перших днів був проти цієї ідеї. Ось ви правильно сказали, що в пояснювальній записці кажуть, що міністерство потрібно для реалізації державної політики щодо соціального захисту ветеранів, але виникає логічне питання, а яка у нас державна політика щодо соціального захисту ветеранів? А її не існує в природі. У нас сьогодні взагалі немає повноцінної системи соцзахисту ветеранів війни. Що таке міністерство? Це просто інструмент, який має виконувати якусь систему, забезпечувати її роботу. Але системи соцзахисту ветеранів немає. Є старий закон, який писався ще в 1970-х роках і в 1992 році був трошки адаптований під наші реалії, в якому працюють лише дві пільги із 22 — це проїзд в громадському транспорті і знижка на комуналку. А далі там навіть є такі пільги, як позачергове право проведення дротового телефону додому. Вже в жарт це міністерство почали називати міністерство проїзду в маршрутці.

В той же час проблема є в тому, що сьогодні за відсутності єдиної системи соцзахисту ветеранів кожне міністерство почало робити свої власні програми підтримки ветеранів. Є регіональні програми, де кожен регіон, як і кожне місто щось роблять своє, і в них виникла така ідея, що вони створять міністерство і все об'єднають. Ця ідея була сприйнята негативно більшістю адекватних мислячих ветеранів, які казали "вибачте, спочатку робиться система і вона об'єднує ці всі програми, вона прописується в законі, а потім вже, виходячи з того, яка ця система, приймається рішення, яка державна установа має існувати, щоб цю систему підтримувати — чи то міністерство, чи державна служба, чи якийсь державний комітет, світової практики багато". Але вони пішли іншим шляхом. Ми створюємо міністерство, а потім міністерство придумає систему, з якої стане зрозуміло, чи потрібно міністерство взагалі.

Наразі соцзахистом ветеранів, наскільки ми знаємо, займається майже 20 міністерств і відомств.

— Кожне, а причина проста: сьогодні немає жодного нормативного акту, який би їх в цьому обмежив, який би взагалі сказав, що таке соціальний захист ветеранів, які це програми, які структури до цього долучаються. Немає цього документу. Так ось, спочатку мав бути такий закон, а потім вже було б зрозуміло, чи потрібно окреме міністерство, чи потрібна якась інша структура, чи потрібно, щоб все залишалось, як є. Тому на сьогодні це міністерство — це буде та ж державна служба, тільки з в десятки рази більшим бюджетом, яка, знову-таки, не створить жодного результату для ветеранів. Канал на Youtube ТСН Флешмоб ветеранов АТО в Черновцах за право бесплатного проезда

Було б правильно, якби цим займалось одне окреме міністерство за умови чіткої концепції та визначення?

— Є приклад держав, в яких цим займається якийсь департамент при Мінсоцполітики чи при Міноборони, але де ветерани відчувають себе більш захищеними. Є держави, в яких цим займаються міністерства, але міністерство або департамент — це питання вторинне. Воно виходить від того, яка система. Перш, ніж брати молоток, ви знаєте, що ви будете будувати. Мені потрібна будка. Для будки, я знаю, мені потрібен інструмент, молоток, цвяхи. А якщо ви берете навпаки: я візьму молоток, але я не знаю, що я буду будувати, ось таким підходом робиться лише шкода. Вони не знають, що вони будуть будувати, але вони вирішили зробити інструмент — міністерство. Це ж інструмент.

Чого не вистачає зараз для захисту ветеранів?

— В першу чергу, не вистачає сучасного підходу в задоволенні сучасних потреб ветеранів. Соцзахист ветеранів — це чотири складові. Перша складова — це норми подяки людям, які пішли ризикувати життям за цю державу. Друга складова — це психологічні втрати, втрати психологічної свідомості, хвороби, психологічні депресивні стани. Третя складова — це фізичне здоров'я. Жоден ветеран з війни не повертається повністю здоровим, у всіх здоров'я пошкоджене і сильно, його потрібно відновлювати. І четверта складова — це соціальне повернення. Дорослі люди вибивались на рік зі свого оточення, кидали роботу, втрачали досвід, втрачали контакти професійні, їх потрібно якось повертати. Ось з цих чотирьох складових має вибудовуватись модель соціального захисту ветеранів.

Але візьмемо навіть одну з них, наприклад, складова психологічної реабілітації. На сьогодні немає навіть програми, яка б казала, що ветеранам АТО має надаватись ось така психологічна допомога, а ось такі форми психологічної допомоги заборонені. Немає нічого. Сьогодні до ветеранів іде кожен, в кого є диплом психолога або навіть папірець, що він курси проходив. Вони лізуть до ветеранів і ми сьогодні маємо немало прикладів бійців, які після втручання таких психологів полізли в петлю і їм стало гірше. Такі випадки є, бо сьогодні ніхто не може жодній людині, яка каже "я хочу надати ветерану психологічну допомогу" сказати "стоп, покажи, яку програму ти будеш до нього застосовувати, йому від того втручання може стати гірше, ми хочемо знати, чи це буде психоаналіз, чи це будуть інші підходи, що ти будеш казати". Немає цього нормативного акту. Я знаю, що державна служба свого часу зверталась до МОЗ з питанням, щоб такий акт розробити. Не розробили ні державна служба, ніхто. Зараз в них ідея зробити міністерство. А немає нормативного акту, який би зобов'язував взагалі державу перейматись цим питанням, який би взагалі сказав: не вся психологічна допомога ветеранам корисна. Навіть цього немає.

Ранее волонтер Мирослав Гай заявлял, что для реабилитации участников АТО государство ничего не делает.

В свою очередь советник вице-премьера Василий Шевенко высказал мнение, что новое министерство избавит ветеранов от унижений.