В зоне АТО разыскивают пропавшего военного

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Донбасс в зоне проведения АТО пропал военнослужащий одного из подразделений Вооруженных сил Украины, сообщает в субботу пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня, 17 февраля, во время проверки наличия личного состава одного из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего", – говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.

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По информации военных, в зоне дислокации части проводятся первоочередные поисковые мероприятия

Ранее пропал участник боевых действий в Донбассе Роман Савков пропал по дороге в киевский госпиталь. В конце января его освободили из плена, с чем его лично поздравил президент Украины.