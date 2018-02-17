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    В зоне АТО разыскивают пропавшего военного

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (277)

    (обновлено: )42010
    Исчезновение военнослужащего было выявлено при проверке личного состава одного из подразделений Вооруженных сил Украины в зоне АТО в Донбассе.
    Боец ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Донбасс в зоне проведения АТО пропал военнослужащий одного из подразделений Вооруженных сил Украины,  сообщает в субботу пресс-центр штаба АТО.

    "Сегодня, 17 февраля, во время проверки наличия личного состава одного из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего", – говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.

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    По информации военных, в зоне дислокации части проводятся первоочередные поисковые мероприятия

    Ранее пропал участник боевых действий в Донбассе Роман Савков пропал по дороге в киевский госпиталь. В конце января его освободили из плена, с чем его лично поздравил президент Украины.

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