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    В Киеве пытались снести гараж волонтера АТО

    (обновлено: )21551
    Как рассказал сам владелец гаража волонтер Александр, о демонтажных работах его никто не предупреждал.
    В Киеве пытались снести гараж волонтера
    Los Solomas / Соломенский район

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Киеве работники "Киевблагоустройства" в Соломенском районе на улице Кучмин Яр с неизвестными парнями спортивного телосложение пытались демонтировать гараж известного волонтера АТО.

    Об инциденте сообщается на странице группы "Los Solomas/Соломенский район" в Facebook.

    Los Solomas / Соломенский район
    Пост группы Los Solomas / Соломенский район

    В группе сообщается, что на защиту гаража от сноса прибыли местные жители и бойцы АТО. Сам владелец гаража сообщил, что о демонтажных работах его никто не предупреждал.

    Los Solomas / Соломенский район
    В Киеве пытались снести гараж волонтера

    "Утром приехал "Благоустрий" с титушками в балаклавах и, не представившись, кто они такие, начали осуществлять демонтаж. Повредили ограждение и ворота здания. Ни единого документа мне не показали", — рассказал волонтер Александр.

    Местным жителям, ветеранам АТО и самому волонтеру удалось предотвратить демонтаж гаража.

    Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева ветераны АТО проучили людей в камуфляжной форме, которые просили деньги для ветеранов АТО и их семей.

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