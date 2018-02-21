В Киеве пытались снести гараж волонтера АТО

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Киеве работники "Киевблагоустройства" в Соломенском районе на улице Кучмин Яр с неизвестными парнями спортивного телосложение пытались демонтировать гараж известного волонтера АТО.

Об инциденте сообщается на странице группы "Los Solomas/Соломенский район" в Facebook.

Los Solomas / Соломенский район Пост группы Los Solomas / Соломенский район

В группе сообщается, что на защиту гаража от сноса прибыли местные жители и бойцы АТО. Сам владелец гаража сообщил, что о демонтажных работах его никто не предупреждал.

Los Solomas / Соломенский район В Киеве пытались снести гараж волонтера

"Утром приехал "Благоустрий" с титушками в балаклавах и, не представившись, кто они такие, начали осуществлять демонтаж. Повредили ограждение и ворота здания. Ни единого документа мне не показали", — рассказал волонтер Александр.

Местным жителям, ветеранам АТО и самому волонтеру удалось предотвратить демонтаж гаража.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева ветераны АТО проучили людей в камуфляжной форме, которые просили деньги для ветеранов АТО и их семей.