В Киеве пытались снести гараж волонтера АТО

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Киеве работники "Киевблагоустройства" в Соломенском районе на улице Кучмин Яр с неизвестными парнями спортивного телосложение пытались демонтировать гараж известного волонтера АТО.
Об инциденте сообщается на странице группы "Los Solomas/Соломенский район" в Facebook.
В группе сообщается, что на защиту гаража от сноса прибыли местные жители и бойцы АТО. Сам владелец гаража сообщил, что о демонтажных работах его никто не предупреждал.
"Утром приехал "Благоустрий" с титушками в балаклавах и, не представившись, кто они такие, начали осуществлять демонтаж. Повредили ограждение и ворота здания. Ни единого документа мне не показали", — рассказал волонтер Александр.
Местным жителям, ветеранам АТО и самому волонтеру удалось предотвратить демонтаж гаража.
Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева ветераны АТО проучили людей в камуфляжной форме, которые просили деньги для ветеранов АТО и их семей.