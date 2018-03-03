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    В Запорожье неизвестные избили бойца АТО на остановке маршрутки

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    Конфликт произошел тогда, когда люди ждали маршрутку №58. По словам очевидцев, один из мужчин встал на начало очереди. Он сказал, что имеет на это право, как и на бесплатный проезд, потому что является участником АТО.
    В Запорожье боец АТО спровоцировал драку на остановке маршрутки
    скриншот с видео

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В пятницу в Запорожье на остановке общественного транспорта произошла драка, в результате которой серьезно пострадал боец АТО, сообщает местное издание "Zабор".

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    Facebook Патрульной полиции Украины
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    Мужчину избивали несколько человек, а за него пытались вступиться женщины-прохожие.

    Конфликт произошел тогда, когда люди ждали маршрутку №58. По словам очевидцев, один из мужчин встал на начало очереди. Он сказал, что имеет на это право, как и на бесплатный проезд, потому что является участником АТО.

    Словесный конфликт перерос в потасовку. В результате которой упала 10-летняя девочка. Одна из женщин в очереди решила, что это случилось по вине бойца АТО, поэтому начала его бить. Он ударил ее в ответ. На мужчину сразу набросились несколько человек, которые начали его избивать. Он упал на снег и его начали бить ногами.

    При этом в пресс-службе патрульной полиции сообщили, что у них нет данных об этом событии.

    Видео конфликта на остановке общественного транспорта можно посмотреть здесь и здесь.

    Напомним, 10 февраля, после спора на остановке транспорта возле станции метро "Черниговская" боец АТО Владимир приобрел нож и ударил им своего оппонента в сердце. Погибшим оказался шеф-повар одесского ресторана Руслан Юрченко.

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