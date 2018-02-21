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    Общество

    Военные распродали 50 т топлива для АТО фермерам

    (обновлено: )13740
    По данным СБУ, четверо военнослужащих с августа прошлого года списывали топливо якобы для задач в АТО, а затем вывозили и продавали его фермерам в Житомирской и Винницкой областях.
    Сотрудники СБУ и бочки с топливом
    ssu.gov.ua

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили командование одной из воинских частей Житомирской области в хищении 50 тонн горюче-смазочных материалов, сообщает пресс-служба СБУ.

    Петр Порошенко в зоне АТО. Архивное фото
    Twitter Петра Порошенко
    Конец АТО и "РФ - агрессор". Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

    Установлено, что четверо военных списывали топливо якобы для задач в АТО, а затем вывозили и продавали его фермерам в Житомирской и Винницкой областях. Хищения продолжались с августа 2017 года.

    "Правоохранители задержали двух фигурантов дела при попытке продажи четырех тонн горючего", — сказано в сообщении.

    Изъяты документы и черновые записи, которые подтверждают незаконное списание и реализацию горючего. Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет в кратчайшие сроки предложений от главы Минобороны о смене формата военной операции в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.

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