Военные распродали 50 т топлива для АТО фермерам

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили командование одной из воинских частей Житомирской области в хищении 50 тонн горюче-смазочных материалов, сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что четверо военных списывали топливо якобы для задач в АТО, а затем вывозили и продавали его фермерам в Житомирской и Винницкой областях. Хищения продолжались с августа 2017 года.

"Правоохранители задержали двух фигурантов дела при попытке продажи четырех тонн горючего", — сказано в сообщении.

Изъяты документы и черновые записи, которые подтверждают незаконное списание и реализацию горючего. Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет в кратчайшие сроки предложений от главы Минобороны о смене формата военной операции в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.