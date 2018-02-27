наверх
27.02.201812:54
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.27+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Пострадавший боец АТО назвал свою версию по трагедии с женщиной в СИЗО

    (обновлено: )1819018
    Известно, что погибшая в депрессии не находилась, находилась в 3-местной камере, где находилось еще три подследственные, с которыми у нее никаких конфликтов не было.
    Марина Меншикова из Днепра
    Скриншот ТСН

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Ветеран АТО, на которого Марина Меньшикова набросилась с молотком в театре, говорит, что такого не ожидал. Что толкнуло ее к самоубийству, может только догадываться.

    "Может потому, что ее все бросили — родня ее бросила, страна, за которую она боролась, типа "Московия", тоже бросила", — предполагает военный.

    Как отметили в управлении исполнения наказаний, погибшая в депрессии не находилась, находилась в 3-местной камере, где находилось еще три подследственные, с которыми у нее никаких конфликтов не было.

    Ранее в понедельник стал известно о смерти Марины Меньшиковой в СИЗО Днепра. 

    Напомним, в октябре 2016 года в Оперном театре Днепра произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила молотком бывшего военнослужащего, принимавшего участие в антитеррористической операции в Донбассе. Тогда, по данным СМИ, Меньшикова, увидев мужчину в военной форме, начала его оскорблять, после чего ударила молотком, принесенным с собой в сумочке.

    Позднее она скрывалась от следствия в Краматорске и Крыму. После задержания Меньшикова была арестована и помещена в СИЗО. В прокуратуре сообщали о новых доказательствах в ее деле и о том, что Меньшиковой грозит серьезный тюремный срок. В конце января 2018 года начался суд по ее делу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Транспортное сообщение с населенными пунктами Арабатской стрелки прекращено
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Андрей Парубий
    Рада на низком старте: досрочные выборы?
    Техника ВСУ в Мариупольском направлении
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие