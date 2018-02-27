Пострадавший боец АТО назвал свою версию по трагедии с женщиной в СИЗО

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КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Ветеран АТО, на которого Марина Меньшикова набросилась с молотком в театре, говорит, что такого не ожидал. Что толкнуло ее к самоубийству, может только догадываться.

"Может потому, что ее все бросили — родня ее бросила, страна, за которую она боролась, типа "Московия", тоже бросила", — предполагает военный.

Как отметили в управлении исполнения наказаний, погибшая в депрессии не находилась, находилась в 3-местной камере, где находилось еще три подследственные, с которыми у нее никаких конфликтов не было.

Ранее в понедельник стал известно о смерти Марины Меньшиковой в СИЗО Днепра.

Напомним, в октябре 2016 года в Оперном театре Днепра произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила молотком бывшего военнослужащего, принимавшего участие в антитеррористической операции в Донбассе. Тогда, по данным СМИ, Меньшикова, увидев мужчину в военной форме, начала его оскорблять, после чего ударила молотком, принесенным с собой в сумочке.

Позднее она скрывалась от следствия в Краматорске и Крыму. После задержания Меньшикова была арестована и помещена в СИЗО. В прокуратуре сообщали о новых доказательствах в ее деле и о том, что Меньшиковой грозит серьезный тюремный срок. В конце января 2018 года начался суд по ее делу.