Американские политики от шоу-бизнеса погорят на соцтемах — Макитра

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Если бы выборы президента США проходили сейчас, за телеведущую Опру Уинфри проголосовали бы 48% граждан, тогда как за нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа — только 38%, — свидетельствуют результаты опроса, проведенного в США.

Эту тему начали обсуждать в местных СМИ сразу после выступления телеведущей на церемонии премии "Золотой глобус". Она поддержала участников движения против сексуального насилия и сказала, что для них "начинается новый день". А раз так, то женщины должны добиваться руководящих должностей в стране.

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Дональд Трамп выразил мнение, что Уинфри вряд ли примет участие в президентской гонке, впрочем, добавив, что лично ему она нравится. Сама Опра Уинфри, по словам ее подруги, заинтригована такой идеей.

Как может измениться политическая шахматная доска США и почему в Украине также ведутся разговоры о президентстве артистов, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политтехнолог Ярослав Макитра.

РИА Новости Украина Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

У США зріє чергова несподіванка? Ми вже бачимо політика з бізнесу, а наступною — стане політик з шоу-бізнесу? Наскільки це можливо?

— Такий сценарій цілком ймовірний. Справа в тому, що взагалі зараз світовий такий тренд, це не тільки стосується США, багатьох інших країн, таке справді є розчарування, чи правильно сказати — непідтримка, розчарування суспільства класичними політиками і взагалі інституціями держави, і державою, інституціями держави як такої. І дедалі більше набирають популярності такі персонажі, які мають мінімальний досвід в політиці, і є такими представниками десь в чомусь для виборців, такими протисистемними. Навіть перемога самого Трампа на президентських виборах також йшла в тому тренді. Він не класичний політик для США, успішний бізнесмен і доволі екстравагантний. Тому, в принципі, це продовження цього тренду. Тим паче, на тлі істерії навколо сексуальних домогань і залицянь.

Які шанси в Опри Вінфрі конкурувати за президентське крісло?

— Шанси, якщо вірити таким даним і цифрам, які є, то шанси, звичайно, хороші. Справа в тому, що дійсно є рівень популярності, він зашкалює, в США вже не один рік. Тому просто досі в неї не було якихось таких чітких політичних амбіцій. Але якщо такі політичні амбіції справді з'являться, то шанси можуть бути. Тому що, тим паче, що хай вона, звичайно, і не політик, тощо, але поняття класичного шоумена вона все-таки піднімає цілу низку соціальних питань, бере участь в різних соціальних заходах. Тому, в принципі, десь в рамках того позиціювання це могло би бути природним, її кандидатура для багатьох американців насправді.

Наступні вибори в США за два роки. І Дональд Трамп вже оголосив, що він буде балотуватися. Це збіг, що виникла Опра Вінфрі в якості конкурентки?

— Як збіг? Є факт, так, ми маємо факт. Це падіння підтримки того ж Дональда Трампа тощо. У США виборча кампанія активна починається на другий день вже після проведених виборів. Тому, звичайно, що поява кандидатів, не тільки вона єдиним буде кандидатом, очевидно, що найближчим часом з'являтиметься ціла низка кандидатів різних, як і класичних політиків, так і не політиків.

У принципі, по американській традиції десь рік-півтора, два до самого старту виборів активна така фаза, по суті, і починається. Тому тут навряд чи можна говорити про якісь збіги. Тут важливіше інше, що сама Вінфрі піде на це, щоб балотуватися. Тут вже цікавіша деталь. Тому що справді це може внести дуже серйозну таку інтригу у виборчу кампанію, тим паче на тлі боротьби за права жінок тощо.

На вашу думку, якщо все ж таки вирішить, вона піти на вибори, про це оголосять якомога скоріше, чи будуть тягнути до останнього?

— Далеко тягнути вже навряд чи вдасться, тому що якщо це вже інформація озвучена зараз. І фактично про певні політичні шанси її заявлено вже. Тому я не думаю, що доцільно би було зараз цю інтригу дуже далеко тягнути. Але треба врахувати сам формат виборів у США, систему цих праймеріз, внутрішньопартійних голосувань, тощо, вона передбачає, по суті, те, що політик, який хоче посісти головну посаду в державі, він на доволі ранньому етапі повинен з'явитися для того, щоб пройти всі ці внутрішні процедури. Тому відтягнути, як це можна зробити в Україні, чи в інших країнах, навіть технічно, технологічно це складно. Не кажучи вже про той факт, що ця інформація озвучена зараз. І ефект бомби — він зараз, він вже не буде через рік чи півтора.

Звідки пішов цей тренд на політика поп-зірку? Чи може бути, що спочатку такими рейтингами відпрацювати цю історію з політиками поп-зірками у нас?

— Я думаю, що є дві такі глобальні, напевне, причини в останні роки, в останні десятиліття, які, по суті, породили цей тренд. Перше — це економічні кризи, економічне падіння, яке за ці декілька останніх 10-15 років переживали в світі, в Європі, на Заході — це економічна криза, і т.д., це дуже сильно підірвало довіру до класичних інститутів держави.

І друге – це розвиток інформаційних технологій, коли, по суті, політикам дедалі складніше, державі як такій, державним інституціям контролювати інформаційне поле, як це було раніше, і це призводить до того, що популярність представників шоу-бізнесу, популярність не політиків, а шоуменів зростає, вона є малоконтрольованою. І якщо за допомогою того ж телевізора чи класичних друкованих газет можна було раніше, фактично доволі нехитрим способом, але тримати найпопулярнішим в країні президента чи інші представників, зараз це робити набагато складніше. Ці два фактори призводять до того, що розчарування в політиках, розчарування в державних інституціях, і в той же час доволі проста можливість навіть не просто читати, дивитись, спілкуватись з представниками шоу-бізнесу за допомогою соціальних мереж і розвитку інформаційних технологій.

В українських реаліях, що треба зробити, щоб стати президентом? Чи достатньо лише особистої популярності? У США на цьому можна виграти, а у нас?

— І в США навряд чи. Виборча кампанія там жорстка і передбачає велику кількість і зустрічей із виборцями, інше, тому рейтинг може виявитись в кінці не таким хорошим. Якщо брати безпосередньо Україну, є певний набір певних речей в свідомості українців, на які той, хто претендує на посаду, мав би дати відповіді кандидат. Тому, так чи інакше, Вакарчук чи хтось інший, різні прізвища називаються, але вони будуть змушені коментувати події. Це стосується питань соціалки, миру, війни, які зараз є по Донбасу і т.д., цілий набір таких важких соціальних тем, на них потрібно буде давати відповідь, це є певними маркерами для виборців в прийнятті рішень по голосуванню, крім того, є недовіра до інших політиків. Тому і на відповідях може згоріти весь рейтинг таких некласичних політиків.

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Напомним, по словам эксперта Киевского центра политических исследований и конфликтологии Дениса Кирюхина, Трамп за первый год президентства осуществил несколько важных изменений, эффект от которых будет виден только со временем, поэтому, чего стоит Трамп, американцы почувствуют в 2018 году, подчеркнул он.