Избиение в парке Тернополя. Рассказ очевидца

РИА Новости Украина

В одном из тернопольских парков пьяные молодчики бросили на землю и побили прохожего. Житель города рассказал историю, которая произошла с ним в парке на "Дружбе".

"Приветствую всех. Хочу поделиться с вами одной историей, свидетелем которой я стал. Или даже участником. Реально, чувства очень смешаные сейчас, но попробую все по очереди рассказать и объяснить.

Очень люблю гулять по нашему парку на "Дружбе". Гуляю по парку вечером, утром иду на работу через парк. Люблю просто там пройтись и послушать музыку. Сегодняшний день не исключение: вечером иду в парке, слушаю музыку, переключается песня, слышу, смеется кто-то впереди. Я улыбаюсь, веселый, красивый вечер. Поднимаю голову и я вижу: стоит группа людей (ориентировочно 8-10 человек). Две девушки громко смеются, а трое ребят бьют одного парня, который лежит на земле. ТРОЕ. ОДНОГО. Бросили на землю и бьют. А эта стая неадекватов их компании на это смотрит, а не разнимает их. Это все происходит у перекрестка в районе экстрим парка. На освещаемой аллее. Вокруг – ни души.

Я как-то даже сам себе удивляюсь, какое я решение принимаю, но я просто подхожу к ребятам, снимаю наушники, и методом разговора "Але, ***, что за *** здесь происходит" включаюсь в эту акцию. Мне 23 года, внешне оцениваю, что стайке неадекватов – лет по 18-19. В парке, а также по улице Карпенко и Винниченко очень часто курсируют такие "бригады". Да и неоднократно слышал, что в нашем парке часто происходят подобные разные вещи. Они выпившие (чувствовалось от них). Основным аргументом избиения того парня было "А чего он к нам стартует?". Я объяснил, "что он уже не стартует, и явно уже к вам стартовать не будет и вообще что это за метод разборки 3 на 1" (при группе поддержки вокруг).

Удивляюсь, как самому не влетело от них. Сначала один "деятель из бригады" пробовал стартовать и говорить мне тупые забыченные фразы "Эй, а че ты сейчас тоже стартуешь, да?" На что я отвечал, что я разнимаю, и вообще пацану хватит. Если он вам некрасиво сказал, то вы уже достаточно его научили.

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Понимаю же, что это они первые пристали, потому что в трезвом уме НЕ БУДЕТ человек один идти и сцепляться с большой компанией. Ну тут в ситуацию врывается девушка (которая смеялась), забирает того "бригадира" и говорит: "Все, мы уже уходим". Потом еще фразочки в спину какие-то кричали, но это уже был конец диалога с ними.

Парень достаточно получил. Я спросил, что случилось. Ситуация была такова: подошли они, спросили сигарету, ответил, что не было. Затем фраза "Эй, дядя, ты что, стартуешь к нам?", Парень извинился и уже после этого они начали его бить. Спросил у него, нужно ли вызвать скорую или провести домой. Он отказался. Я немного его провел и пошел своей дорогой.

Для чего я это рассказываю: хочу предостеречь. Видите, у человека и сигареты не было. И прощения попросил. И получил, непонятно за что. Это реальный случай, который произошел сегодня. И я реально понял, что значит ходить одному в парке. И вроде бы освещено, и место где, в принципе, ходят люди. Но все равно нужно быть осторожным и заботиться о себе и о своей безопасности. Или когда идете по парку, то постарайтесь идти с кем-то. Потому что не знаю, где та компания, как часто она в этом парке и вообще береженого Бог бережет.

P.S. Диванным войскам объясняю: я не прошу похвалы и не прошу, чтобы меня называли героем. Поэтому статью заливаю анонимно. В такой ситуации мог быть каждый. Мне тоже было в определенной степени страшно, и вообще я драться не умею. Просто для меня странная ситуация, когда все происходит так. Это была целая компания, которая смеялась над этим и это не нормально. О полиции не спрашивайте. Вариант звонить на 102, а потом кричать им: "Пацаны, я вызвал к вам полицию" – сами понимаете, не очень. А так, будто бы обошлось не такими большими жертвами. Относительно заявлений, людей, и т.д. Не помню. Сам был немного в стрессовой ситуации. Имени у парня, которого избили, тоже не спрашивал. А вас попробую предостеречь".