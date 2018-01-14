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    В мире

    Трамп жестко высказался об авторе книги о нем

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    Книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" вышла в продажу 9 января и стала бестселлером в США. В книге, в частности, сообщается, что Дональд Трамп не рассчитывал стать президентом США.
    Дональд Трамп
    REUTERS Mike Segar

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что автор скандальной книги об американском лидере Майкл Вулфф —"психически больной".

    Скандальная книга о Трампе вышла в свет
    euronews (на русском)
    Скандальная книга о Трампе вышла в свет

    Трамп обвинил его обвинив в распространении ложных сведений.

    "Нам сообщают так много фейковых новостей. Они даже не пытаются донести правильную информацию или исправиться в случае ошибки. Они продвигают фейковую книгу психически больного автора, который сознательно пишет ложную информацию. Ведущие СМИ сходят с ума из-за того, что мы выиграли выборы", — написал президент в своем Twitter.

    Книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" вышла в продажу 9 января и стала бестселлером в США. В книге, в частности, сообщается, что Дональд Трамп не рассчитывал стать президентом США, его супруга Мелания была в шоке от перспективы стать первой леди, а некоторые советники Трампа были обеспокоены психическим здоровьем президента.

    Белый дом категорически опроверг содержание книги Вулффа, а личный адвокат Трампа направил Вулффу и издателю письмо с требованием приостановить публикацию и распространение книги.

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